Janny van der Heijden; naast culinair alleskunner, bekend jurylid en presentator nu ook kledingontwerper

Collectie KYRA & Janny van der Heijden nu verkrijgbaar

Amsterdam, 21-10-2021 - In samenwerking met het Nederlandse merk KYRA lanceert Janny van der Heijden vandaag haar eigen kledingcollectie. De collectie bestaat uit vierentwintig items in diverse kleuren en prints. De collectie is verkrijgbaar in 73 winkels.

Janny van der Heijden: “Het ontwerpen van een eigen kledingcollectie is altijd al een grote droom geweest. Ik draag de modellen van KYRA graag, dus het ontwerpen van een eigen KYRA collectie ontstond heel natuurlijk. Met deze collectie heb ik mij gefocust op het maken van kleding waar ik me vrouwelijk én comfortabel in voel.”

Beeld: KYRA

Nicole Groeneveld en Barbara Swaak, eigenaren KYRA: “We zijn blij en trots dat Janny ons heeft uitgekozen als partner om haar droom te realiseren. Ze is een loyale fan van ons merk en wij zijn groot fan van Janny!”

Over KYRA

KYRA (voorheen Kyra & Ko) is opgericht in 2003. Het dameskledingmerk focust zich op de stijlvolle, zelfverzekerde vrouw. De collectie wordt ontworpen en ontwikkeld door een klein, betrokken team gevestigd in Amsterdam-Noord. KYRA produceert voornamelijk in Europa met een kleine groep fabrikanten waar het bedrijf al meer dan tien jaar mee samenwerkt. KYRA heeft in Nederland ruim tweehonderd verkooppunten en wordt daarnaast verkocht in België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk, Tsjechië, Ierland en Canada. Het merk focust zich daarnaast op de duurzame ontwikkelingen, tachtig procent van de styles komen uit Europa en de verpakkingen zijn recycled, recyclebaar en/of afbreekbaar.