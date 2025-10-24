JBC en Dimitri Vegas brengen Dino Warriors tot leven in nieuwe kindercollectie

De Dino Warriors-collectie is voor zowel jongens als meisjes met maten van 104 tot 164. De items zijn voorzien van stoere prints en illustraties van de stripfiguren, ontworpen om kinderen er cool en comfortabel uit te laten zien.

Voor de campagnebeelden poseerden Dimitri Vegas en zijn zoon London samen in de nieuwe collectie. De beelden tonen de band tussen vader en zoon in het zonnige Ibiza.

“Het was altijd de bedoeling om een hele wereld rond Dino Warriors te creëren, en na het succes van de strip ben ik super enthousiast om samen met JBC een Dino Warriors-kindercollectie uit te kunnen brengen.” zegt Dimitri Vegas.

De collectie is vanaf vrijdag 31 oktober verkrijgbaar in alle JBC-winkels en op JBC.be. JBC-winkels zijn bovendien geopend tijdens het weekend op zaterdag 1 en zondag 2 november.