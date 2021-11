JDY – The new story of JACQUELINE DE YONG

The JDY-story

-2013-

In 2013 begint het verhaal van JACQUELINE de YONG, een sub-label van ONLY. Als beginnend fashion brand binnen de BESTSELLER familie veroverde JACQUELINE de YONG al snel de internationale markt met als uitganspunt “Value for money”.

-2021-

Vanaf AW ’21 verandert JACQUELINE de YONG haar naam naar JDY en krijgt ook de brand identity een update. De bestaande USP’s, als scherpe prijzen vanaf €9.99 en een uitzonderlijke hoge mark-up worden behouden. Als toevoeging aan de collectie zullen er ook meer luxueuze items aangeboden worden, om een nog bredere doelgroep te bedienen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jassen met zorgvuldig uitgewerkte details voor prijzen tot €79.99.

Nieuwe JDY-website

Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe website. Daarom is er in november 2021 een eigen JDY-website live gegaan. Je kunt hier eindeloos inspiratie opdoen en de mooiste items shoppen.

JDY-collecties

JDY biedt een uitgebreide productlijn aan voor een brede doelgroep. Bestaande uit trendy, vrouwelijke én commerciële stijlen voor zowel de jonge trendsetter als de modebewuste vrouw. Er zijn acht voororder collecties, waarvan twee NOOS (Never Out Of Stock). Daarnaast is levering op korte termijn mogelijk, om in te kunnen spelen op de behoeften en trends vanuit de markt.

Waarom JDY?

Uitzonderlijk hoge mark-up

Scherpe prijzen (€9,99 - €79,99)

Brede doelgroep

Veel traffic en een hoge doorverkoop

Zowel on-trend items als de juiste basics

Sustainable Fact

De vernieuwde NOOS-jeans wordt geproduceerd aan de hand van lasers. Dit zorgt voor een waterbesparing van 80%.

Sustainability

Voor JDY heeft het creëren van een duurzame toekomst in de fashion industrie hoge prioriteit. De strategie is erop gericht om zo snel mogelijk, zo duurzaam mogelijk te worden. Er wordt altijd gestreefd naar minimaal 50% gebruik van organische, gerecyclede en vernieuwde materialen. Dit is te herkennen aan de LIFE hangtags op de stijlen.