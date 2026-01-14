Jimmy Choo lanceert nieuwe Damescampagne voor Lente 2026 “Les Fleurs”

Les Fleurs is de nieuwe damescampagne van Jimmy Choo voor de lente van 2026. De campagne verkent het spanningsveld waar realiteit en fantasie samenkomen, en waar natuurlijke schoonheid in dialoog treedt met brutalistische architectuur. De campagne versterkt het overkoepelende verhaal van de collectie, Future Feminine; een studie naar moderne vrouwelijkheid.

De campagne plaatst oversized bloemen naast utilitaire architectuur en speelt met perceptie en tegenstelling. Door het oude en het nieuwe, het echte en het surrealistische te combineren, presenteert de campagne een reeks beelden en video's met model Kiki Willems in de hoofdrol. Gefotografeerd door Quentin de Briey, steken zowel Kiki als de belangrijkste ontwerpen uit de lente 2026-collectie af tegen de sobere achtergrond van het Barbican, een icoon in Londen en een vooraanstaand cultureel centrum. Het kenmerkende stembereik van Minnie Riperton zorgt voor een hoogtepunt en een vrolijke soundtrack. Dit inspireerde de titel van de campagne, Les Fleurs (De Bloemen), en maakt plaats voor een reflectieve voice-over van Kiki. Het verhaal culmineert in een uitnodiging om een lentemetamorfose te ervaren door de transformerende kracht van schoenen en accessoires, die de verbeelding prikkelen, uitnodigen tot dromen en ontsnapping mogelijk maken. De vrijgevochten, buitengewoon grote bloemen die voor het eerst verschenen tijdens de presentatie van Jimmy Choo's lente 2026-collectie tijdens de modeweek in Milaan, zijn gemaakt in opdracht van een lokale Milanese kunstenaar. Ze zijn geïnspireerd op de pioenrozen in de tuin van creatief directeur Sandra Choi in Somerset.

“De campagne weerspiegelt perfect mijn intentie voor de lente 2026-collectie, waarin wordt onderzocht wat het betekent om vandaag de dag vrouwelijk te zijn. Het idee om lichtheid en durf, schoonheid en kracht naast elkaar te plaatsen, heeft altijd bepaald hoe ik ons merk graag presenteer. De beeldtaal die we voor deze campagne hebben gecreëerd, brengt precies dat over.” Sandra Choi, creatief directeur.

Net zoals elke vrouw veelzijdig is, is ook deze collectie dat: het herinterpreteert het begrip vrouwelijkheid door een veelheid aan houdingen, inherente tegenstellingen en speelse paradoxen die typisch Jimmy Choo zijn. Er zijn geen voor de hand liggende combinaties of voorspelbare looks; schoonheid kan opvallend zijn, pasteltinten kunnen gedurfd zijn, en alles heeft de kracht om te verrassen.

Onder de belangrijkste ontwerpen uit de lente 2026-collectie die in de campagne te zien zijn, bevinden zich de SUNNY sneaker en de FAIZ pump, beide gemaakt van exclusief kant met een geprint motief. Het bloementhema wordt verder uitgewerkt met de MIMMI SLING BACK, versierd met een geperforeerde leren bloemenapplicatie met een kantachtig effect.

Utilitarian glamour komt tot uiting in de herintroductie van de iconische BIKER boot, oorspronkelijk gelanceerd in 2008, en de nieuwe IVY LOAFER. De BAR HOLDALL tas, geïntroduceerd voor de lente, biedt een vloeiend silhouet in een pastelpalet.

Om nog meer met perceptie te spelen, is het zachte suède bedrukt met een denim trompe l'oeil, zichtbaar in de SCARLETT schoen en de CINCH tas.