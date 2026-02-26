Jimmy Choo onthult bruidscampagne 'The Rules of Engagement' met Gabbriette in de hoofdrol

Zelfverzekerd, instinctief en uitgesproken individueel. Gabbriette, die zich voorbereidt op haar eigen bruiloft later dit jaar, voegt een krachtig magnetisme en realisme toe aan het verhaal. Ze verankert bruidsmode in zelfexpressie en vreugde, in plaats van in traditionele verwachtingen. Video brengt de campagne tot leven en benadrukt de speelse persoonlijkheid van Gabbriette. 'The Rules of Engagement' is een lijst met een knipoog van Gabbriette's zeven richtlijnen voor bruiloftsetiquette. Van stylingtips, zoals “één paar schoenen is nooit genoeg”, tot de ware betekenis van de grote dag: “het gaat om liefde, en er goed uitzien, maar vooral om liefde”. Gabbriette is de definitie van de moderne bruid.

Gefotografeerd door fotograaf/regisseur Mark Kean en gestyled door Vanessa Coyle, weerspiegelt elke look de kenmerkende persoonlijke stijl van Gabbriette, terwijl deze oneindig vrouwelijk blijft. De campagne toont nieuwe stijlen uit de 2026 Bridal Collection naast kenmerkende stijlen van het huis in een reeks pakkende en opvallende beelden.

Credits: Jimmy Choo

Credits: Jimmy Choo

De Bridal Collection 2026

Als symbolen van zuiverheid, liefde en een nieuw begin, zijn parels al lang synoniem met Jimmy Choo, en in het bijzonder met de Bridal Collection. De SACORA is een opvallende sandaal versierd met ongeveer 1.969 pareldetails, terwijl de AURELIE parel- en kristalaccenten combineert met romantisch kant. Kenmerkende stijlen van het huis zijn ook aanwezig, waaronder de SAEDA pump, gekenmerkt door een elegant enkelbandje, en de volledig versierde AZIA, afgewerkt met ongeveer 5.453 steentjes.

Nieuwe bruidsstijlen zijn onder andere de FAIZ pump, die de vrouwelijke en sculpturale aard van kant verkent, terwijl de FAYA – een rode satijnen pump afgewerkt met een grosgrain strik en een JC Monogram ‘zegel’ – doet denken aan liefdesbrieven uit een vervlogen tijdperk. Iconische accessoires maken de bruidsgarderobe van de moderne bruid compleet; de BON BON tas wordt gepresenteerd in zowel ivoorkleurig satijn als met speelse parelversieringen. Deze veelzijdige items zijn gemaakt om gedragen, herinnerd en gekoesterd te worden, lang na de grote dag.