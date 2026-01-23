Jimmy Choo onthult herencampagne voor Lente 2026

Jimmy Choo onthult zijn herencampagne voor Lente 2026. De campagne toont een trio van culturele makers. Elk van hen vertegenwoordigt een unieke dialoog tussen ambacht, creativiteit en persoonlijke stijl.

De campagne, geschoten op locatie in Japan, is een viering van individualiteit en het snijvlak van stijl en creatie. De makers belichamen de geest van de Jimmy Choo-man: veeleisend, expressief en met een diepe waardering voor materialiteit. In een serie beelden en video's spreekt ieder over zijn persoonlijke stijl, respect voor vakmanschap en creatieve proces. Dit onthult de voortdurende wederzijdse beïnvloeding van creativiteit en ambacht.

Beeld: Jimmy Choo

Een van de uitgelichte makers is Motofumi 'Poggy' Kogi, die de ROWAN BROGUE DERBY draagt. Als wereldwijd erkend modecurator en oprichter van Dear Boro, combineert Poggy traditioneel Japans vakmanschap met hedendaagse cultuur. Hij vindt schoonheid in imperfectie en balans in innovatie. Zijn perspectief heeft de collectie zelf gevormd en formaliseert zijn rol als Style Curator. In deze functie werkt hij samen met Sandra Choi aan het herenaanbod van Jimmy Choo.

Devon Turnbull, bekend onder zijn creatieve pseudoniem OJAS, draagt de BUFF FRINGE LOAFER. De kunstenaar en audio-ingenieur uit Brooklyn heeft een trouwe aanhang voor zijn handgemaakte audiosystemen. Dit zijn sculpturale, functionele kunstwerken die de emotionele essentie van muziek onderzoeken. Zijn praktijk omvat mode, streetwear, beeldende kunst en geluid, en weerspiegelt het streven van de collectie naar multidisciplinair vakmanschap en individualiteit.

Beeld: Jimmy Choo

Teppei Kojima, oprichter van TRADMAN'S BONSAI, draagt de ROWAN DERBY BOOT. Als bonsaiproducent en ambachtsman brengt Kojima de filosofie “traditie als een reeks van innovaties” tot leven. Hij herinterpreteert de eeuwenoude bonsaikunst voor een nieuwe generatie. Zijn zorgvuldige aanpak verbindt erfgoed met vernieuwing en sluit aan bij de focus van het seizoen op gemoderniseerde, tijdloze vormen.

De campagne zet de toon voor de Lente 2026-collectie: duurzaam maar dynamisch, verfijnd maar instinctief. Klassieke herensilhouetten zijn opnieuw vormgegeven met een moderne blik en een traditionele twist. Het visuele handschrift van het seizoen wordt bepaald door een samenspel van texturen, innovatieve afwerkingen en hedendaagse proporties. Het resultaat zijn items die even moeiteloos als precies aanvoelen.

“Deze Jimmy Choo-herencollectie is een viering van de ziel van het merk: onze wortels in vakmanschap en onze rol in het vormgeven van de hedendaagse cultuur. Ik wilde een garderobe voor mannen die traditie combineert met het heden. De stukken zijn gevormd door ambachtelijke handen en de constructie-expertise die Jimmy Choo kenmerkt, maar met een twist op de klassieke herenstijlen. Door mijn doorlopende gesprekken met Poggy is het perspectief van de collectie verder versterkt, zodat deze volledig in het hier en nu past. Het is erfgoed in een modern jasje.” Sandra Choi, creatief directrice

Beeld: Jimmy Choo

De collectie weerspiegelt de samenwerking tussen Choi en Poggy en ontwikkelt een gedeelde visie op hedendaagse herenmode, geworteld in vakmanschap, cultuur en individualiteit. Het resultaat is een verfijnde fusie van traditioneel Brits schoenmaken en Japanse kleermakerskunst, die erfgoed eert en tegelijkertijd moderne helderheid omarmt.

“Toen Jimmy Choo hun herenlijn lanceerde, was ik in mijn vorige functie als inkoper betrokken bij de inkoop van de collectie. In 2021 kreeg ik de kans om opnieuw samen te werken met Jimmy Choo, samen met kunstenaar Eric Haze. Nu ben ik verheugd om als Style Curator voor de herencollectie nauwer betrokken te zijn. Ik heb er altijd van gehouden om klassieke herenstijlen een speelse twist te geven. Samen met Sandra en haar team kijk ik ernaar uit om de nieuwe visie voor de herencollecties mede vorm te geven.” Poggy

Op het gebied van accessoires is de BAR HOLDALL, geïntroduceerd in Winter 2025, een ruime reistas van soepel, generfd leer of duurzaam nylon. Zachte plooien vergroten de inhoud, waardoor een silhouet ontstaat dat is ontworpen voor beweging en een moderne levensstijl. De BAR VERTICAL TOTE is een herinterpretatie van een basisstijl met verfijnd studwerk dat ambachtelijke precisie laat zien.

Beeld: JImmy Choo

De casual stijlen verkennen het spanningsveld tussen technische innovatie en traditioneel vakmanschap. De DIAMOND X II heeft een architecturale zool, terwijl de DIAMOND FLEX debuteert met een opvouwbare hiel voor optimaal draaggemak. De SHENTON ESPADRILLE en de COVE SANDAL, beide handgemaakt in Spanje, combineren ambachtelijk erfgoed met materiaalinnovatie.

Lente 2026 is een studie in contrasten: traditie en innovatie, precisie en gemak. De collectie viert de principes van tijdloos design en geeft deze op subtiele wijze een hernieuwde relevantie. De makers in de campagne brengen dit ethos tot leven en tonen ambacht niet als een statische discipline, maar als een levende, persoonlijke en continu evoluerende expressie.