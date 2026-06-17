Jimmy Choo presenteert 'Jelly Drop 50', een nieuwe versie van de jelly-sandaal
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Het Britse luxemerk Jimmy Choo presenteert Jelly Drop 50, een herinterpretatie van de klassieke jelly-sandaal. Dit meldt het merk in een persbericht.
Het model is vervaardigd uit doorschijnend TPU met behulp van vormtechnieken en onderscheidt zich door de gekruiste bandjes. De sandaal is verkrijgbaar in drie tinten: amber, licht laguneblauw en zilverglitter. Volgens het merk zijn deze geïnspireerd op licht en water.
De sandaal heeft de sculpturale Drop-hak van Jimmy Choo van 50 millimeter, een van de kenmerkende eigenschappen van het merk. Jimmy Choo omschrijft het model als een veelzijdig ontwerp, geschikt voor zowel stadse looks als voor de zomer.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
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