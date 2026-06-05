Jimmy Choo presenteert nieuwe mannencampagne voor de Zomer 2026-collectie “Summer in Bloom”

Jimmy Choo presenteert zijn nieuwe mannencampagne voor de Zomer 2026-collectie, gefotografeerd op het Britse platteland met bloemenkweker en model Alfie Nickerson in de hoofdrol, vergezeld door zijn teckel Wolfie. ‘Summer in Bloom’ is een voortzetting van het ‘Creators’-verhaal uit de Lente 2026-campagne voor mannen, een studie naar creativiteit die makers uit diverse disciplines samenbrengt.

In een reeks beelden en een video viert Alfie de natuurlijke en vergankelijke schoonheid van zijn favoriete bloemen. De campagne biedt een idyllische kijk op de Britse zomer: sereen, bedachtzaam en vastgelegd tussen kleuruitbarstingen en weelderig groen. Alfie belichaamt de geest van de Jimmy Choo-man: zelfverzekerd en ongedwongen. Zijn persoonlijke stijl is geworteld in het Britse landschap dat hij zich eigen heeft gemaakt. De natuur, een onuitputtelijke inspiratiebron voor Jimmy Choo, is de rode draad door de campagne, zowel als achtergrond als in de sfeer.

Credits: Jimmy Choo

De Zomer 2026-mannencollectie is zorgvuldig ontwikkeld op basis van verfijnde archetypen; stijlen die net zo natuurlijk bewegen als hun dragers tussen zeer uiteenlopende omgevingen. Italiaans vakmanschap en Britse schoenmakerstraditie krijgen een nieuwe interpretatie in een collectie die zich kenmerkt door innovatieve materialen, rijke texturen en een subtiel subversieve geest.

Tot de opvallende stijlen uit de campagne behoren de ELIOT SLIPPER, dit seizoen opnieuw vormgegeven in handgevlochten leer, en de MEADOW SANDAL, een eigentijdse herinterpretatie van de klassieke visserssandaal. De gesp van dit nostalgische model is versierd met een Engelse roos, een kenmerkend motief van de collectie.

Credits: Jimmy Choo

Credits: Jimmy Choo

De VINE LACE UP, een Oxford-schoen afgewerkt met bloemendetails op de zool, is de ultieme geklede schoen van het seizoen. De casual stijlen komen van de DIAMOND MAXI TRAINER, een kenmerkend model van het huis dat terugkeert met een gevlochten sandaal. De BAR HOLDALL, een ruime reistas met het iconische ‘Bar’-beslag, staat centraal in het accessoire-aanbod, samen met een selectie nieuwe zonnebrillen.

De Zomer 2026-collectie biedt een eigentijdse visie op de typisch Britse stijl.