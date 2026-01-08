Jimmy Choo presenteert nieuwe 'Sunny' sneakers

Met een compleet nieuwe stijl herinterpreteert de Sunny de kenmerkende vrouwelijkheid en verfijning van Jimmy Choo, in de vorm van een moderne sneaker. De naam roept positiviteit en vreugde op; het gemak van elke stap en de lichtheid van de beweging.

Beeld: Jimmy Choo

De nieuwe schoen is uitgevoerd in doorschijnend kant, een verleidelijk en vrouwelijk materiaal dat de lichtheid van het Sunny-silhouet versterkt. De schoen weerspiegelt de inherente dualiteit van Jimmy Choo: atletisch en toch elegant, functioneel en toch verfijnd.

Beeld: Jimmy Choo