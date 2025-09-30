Jimmy Choo Spring 2026 Women's: Future Feminine

Een verkenning van moderne vrouwelijkheid, geïllustreerd met zachte pastelkleuren, gedurfde details, transparant kant en onverwachte accenten, met een overkoepelend gevoel van lichtheid.

Voor Lente 2026 grijpt de collectie terug op de kernprincipes van het modehuis: vrouwelijkheid, liefde voor mode en tijdloze glamour.

“Nu we 30 jaar bestaan, vraag ik me af: hoe zouden we het opnieuw aanpakken? Dit gaat niet over het doorzoeken van het archief of het herinterpreteren van Jimmy Choo-stijlen. Het draait om het onderzoeken van ons DNA, het opnieuw doordenken ervan en het voorstellen van een frisse visie. Een collectie die een gevoel van lichtheid en kwetsbaarheid belichaamt. Ik wilde de mode vieren, stukken creëren die mooi zijn, onmiskenbaar vrouwelijk, maar ook kracht uitstralen. Zoals altijd laat ik me inspireren door de natuur, de natuurlijke wereld en de aard van de vrouw. Het zit in onze natuur om sterk te zijn en ons te blijven ontwikkelen. Dat wilde ik uitdragen.” Sandra Choi

Net als elke vrouw veelzijdig is, geldt dat ook voor deze collectie. Ze herinterpreteert vrouwelijkheid met een rijkdom aan houdingen, tegenstellingen en speelse paradoxen die Jimmy Choo eigen zijn. Er zijn geen voor de hand liggende combinaties, geen voorspelbare keuzes. In plaats daarvan kan schoonheid stoer zijn, pastels krachtig en alles een element van verrassing bevatten.

Couture fungeert als referentiepunt dat verwijst naar de oorsprong van Jimmy Choo in het atelier en naar de uitzonderlijke savoir-faire van het merk. Voor deze lente vertaalt die erfenis zich in verfijnde stofbehandelingen, nieuwe silhouetten en vernieuwde volumes. De Londense studio van Jimmy Choo presenteert zich als een laboratorium voor ideeën en een dynamische motor voor creativiteit.

De nadruk op constructie en vakmanschap is daarbij zelfbewust. Kant, een leidend thema in de collectie, roept bloemmotieven uit de natuur op. Voor Lente 2026 wordt het ook gebruikt om bloemen te vormen die direct door die inspiratiebron zijn ingegeven. Bij de FAIZ-pump omsluit rozenkant de voet, gedragen op een hak van 100 millimeter. De pump is de definitie van verfijning en een archetype van glamour. Dit wordt doorbroken door een gouden ‘kanten’ neus, die de scherpe punt van de wreef accentueert en zo een essentiële scherpte toevoegt aan het zachte geheel.

Op andere plaatsen wordt kant opnieuw geïnterpreteerd als subtiele bewerkingen en perforaties op het onverwachte oppervlak van soepel nappaleer. Dit weerspiegelt het sublieme vakmanschap dat de kern vormt van het erfgoed van Jimmy Choo. Het komt terug in een nieuwe versie van de CINCH-tas, maar ook als driedimensionale corsage die gedurfd is geplaatst op de neus van de MIMMI-slingback. In zacht verdegroen en roze sluit deze stijl aan bij de natuur en bij verrassende interpretaties van vertrouwde klassiekers.

Kant krijgt ook een nieuwe context in de SUNNY ballerina-trainer van suède. Een sportieve stijl wordt omgevormd tot een luchtige, bijna etherische verschijning, uitgevoerd in doorschijnende tinten van goudgeel, roze en klassieke zwart-witcombinaties, die elk een eigen emotie oproepen. Toch behoudt kant hier een functie: het laat de voet ademen, een knipoog naar het comfort en pragmatisme dat zelfs de meest uitgesproken creaties van Jimmy Choo ondersteunt.

Verder spelend met perceptie is zacht suède bedrukt met een trompe-l'oeil van denim, waarvan de fotorealistische uitstraling pas door aanraking wordt onthuld. Deze behandeling, toegepast op de royaal geplooide CINCH-tas, komt ook terug op de SCARLETT-flat, afgewerkt met het kenmerkende kanten detail over de ronde wreef. Hetzelfde materiaal siert de SCARLETT-pump, geplaatst op een druppelhak van 50 millimeter, en de MANON-loafer, voorzien van een kilt met franjes en geregen zijkanten, geïnspireerd op traditionele bootschoenen.

Bij Jimmy Choo is er altijd ruimte geweest voor een vleugje stoerheid. De iconische BIKER-laars, gelanceerd in de vroege jaren 2000, bleek net zo bepalend als de karakteristieke hoge hakken met bandjes. Dit seizoen keert de BIKER terug in fluweelachtig suède in een rijke toffeekleur, naast het vertrouwde zwarte leer dat uitnodigt tot jarenlang dragen en een patina vol verhalen. Het genderneutrale silhouet wordt weerspiegeld in de ronde KALIA-loafer, waarvan de jongensachtige uitstraling is verfraaid met een veelheid aan kleine gespen in contrasterende stijlen en afwerkingen. Hetzelfde toffeesuède siert ook de KATA-platformschoen, een klomp met houten zool, slingback en een verfijnd enkelbandje, een andere ontmoeting van delicatesse en kracht.

Accessoires zetten dit spel van hard en zacht voort. De speelse BON BON verschijnt in etherisch kant in de zachte pastelkleuren van de collectie: verde en roze. Een nieuw model voegt zich bij de BAR-familie: de BAR FILO. De naam verwijst naar het zoete, flinterdunne gebak dat doet denken aan de golvende, gevouwen vorm en het idee van wat erin verborgen ligt. De gedefinieerde structuur van de BAR wordt gecombineerd met soepel nappaleer, gevormd in vloeiende, vrouwelijke kronkels aan weerszijden.

De Lente 2026-collectie werd gepresenteerd in de binnenplaats van de geheime tuin van een palazzo tijdens de Milan Fashion Week. Een natuurlijke ontsnapping uit de drukte van de stad, met levensgrote bloemen van een lokale Milanese kunstenaar, geïnspireerd op pioenrozen uit Sandra’s tuin in Somerset. Naturalistische groeperingen van bloemen en vaste planten creëerden variatie in hoogte, textuur en structuur, waarmee wilde landschappen werden opgeroepen. Dit vormde een scherp contrast met de strakke, metalen sokkels waarop de topstukken van het seizoen waren geplaatst. Het oude en het nieuwe, het echte en het surrealistische kwamen zo samen als decor voor de Lente 2026-collectie.

