JJXX en JACK & JONES: Denim, but make it iconic

Terwijl de zon feller begint te schijnen en de dagen overgaan in zachte, gouden avonden, is dit het perfecte moment om je garderobe op te frissen met items die gemaakt zijn om in te bewegen. Deze zomer brengen JJXX en JACK & JONES denim opnieuw in de spotlight. Dit seizoen draait om balans: kleur ontmoet comfort en denim-op-denim wordt dé opvallende look. Beide merken geven hun eigen invulling aan wat denim kan zijn.

JACK & JONES - Stoere klassiekers met een moderne twist

Trouw aan zijn erfgoed levert JACK & JONES denim die draait om comfort en mannelijke uitstraling. De collectie combineert klassieke stijlen met relaxte pasvormen en gedurfde lagen. Of je nu houdt van tijdloze jeans of wilt experimenteren met een volledige denimlook—elk item weerspiegelt vakmanschap en duurzame kwaliteit. Perfect om het seizoen vol vertrouwen tegemoet te gaan.

Credits: JACK & JONES

JJXX – Fris, vrouwelijk en trendbewust

JJXX geeft een jeugdige, moderne draai aan klassieke denim. Wijde jeans die luchtig vallen, korte silhouetten die fris aanvoelen en opvallende details die elke look kracht geven. Dit is denim voor vrouwen die vrij willen bewegen—zongebleekt, zacht gestructureerd en met een doordachte stijl. Essentials die met je meebewegen—en ondertussen alle aandacht trekken.

Credits: JJXX

Het Denim DNA

In het hart van JJXX en JACK & JONES ligt een gedeeld Denim DNA—een diepgewortelde toewijding aan het maken van écht goede denim. Voor JJXX betekent dat grenzen verleggen en vernieuwing omarmen. Voor JACK & JONES draait het om trouw blijven aan de roots en kwaliteit leveren die lang meegaat. Beide merken worden gedreven door een passie voor hoogwaardige materialen, doordacht design en tijdloze draagbaarheid. Van trendgevoelige stukken tot dagelijkse essentials—dit is denim gemaakt om in te bewegen, jezelf te uiten en lang mee te gaan.

De JACK & JONES en JJXX Denim 2025 zomercollectie is beschikbaar in de winkel of online.