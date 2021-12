JOSH V brengt luxueus koffietafelboek uit ter ere van tienjarig jubileum

Amsterdam, 1 december 2021 – Het Nederlandse fashion- en lifestylemerk JOSH V bestaat dit jaar tien jaar en ter ere daarvan brengt het merk een een luxueus koffietafelboek uit. Het boek JOSH V campaigns MMXI - MMXXI geeft in 280 pagina’s een overzicht van alle gevoerde campagnes met bekende fashion influencers en modellen onder wie Isadee Jansen en Charelle Schriek. Daarnaast wordt de ontstaansgeschiedenis van het merk beschreven en ontwikkeling door de jaren heen. In een persoonlijk voorwoord vertelt oprichter en CEO Josh Veldhuizen hoe ze op het idee kwam om het merk op te zetten, wat haar drijfveren zijn en wat haar missie is voor de toekomst.

Het boek heeft een linnen hardcover met aan beide kanten een andere opdruk: de voorkant is een staand omslag met letters in goudkleurig foliedruk en de achterkant toont een liggend omslag met de titel in holografische foliedrukletters. Hierdoor kan het boek ook op twee manieren gepresenteerd en gelezen worden: van voren naar achteren worden de meest recente campagnes uitgelicht van het jaar 2021 tot de start van het merk in 2011; door van achteren naar voren te bladeren kan het verhaal chronologisch gelezen worden.

JOSH V campaigns. MMXI - MMXXI is vanaf 2 december 2021 twee weken exclusief verkrijgbaar via de webshop voor 69,99 euro; daarna zal het boek ook bij geselecteerde JOSH V partner stores te koop zijn.