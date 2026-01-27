JOSH V lanceert nieuwe Spring '26 collectie

Met de introductie van de Spring ’26 collectie (drop 1/3) luidt JOSH V het nieuwe seizoen in met een heldere boodschap: chic ontstaat niet door regels te volgen, maar door te kiezen voor wat goed voelt. De collectie wordt gelanceerd onder de campagne Chic Happens, een ode aan moderne vrouwelijkheid, intuïtie en persoonlijke stijl.

In een wereld vol verwachtingen nodigt Chic Happens vrouwen uit om hun eigen koers te varen. Stijl wordt niet uitgelegd of opgelegd, maar geleefd. De campagne opent de deuren naar een wereld van ongeschreven regels waar nuance, karakter en kleine imperfecties juist de essentie vormen van echte elegantie.

“Stijl ontstaat op het moment dat je durft te kiezen zonder bevestiging.” Josh Veldhuizen, Founder & Creative Director

Credits: Hein Gijsbers

Refined Utility: functioneel, vrouwelijk en moeiteloos chic

De nieuwe drop vertaalt deze visie naar elevated everyday wear die past bij het tempo van het moderne leven. Functionaliteit wordt gecombineerd met krachtige, vrouwelijke silhouetten en verfijnde details. De kleurenpaletten bestaan uit olijfgroen, dark gold, diepbruin en zacht poederblauw, onverwachte combinaties die zorgen voor een frisse, draagbare balans tussen aards en modern.

Premium vegan leather, metallic accenten en klassiek suède tailoring geven diepte en contrast aan de collectie. Iconische JOSH V-stukken, zoals de trenchcoat, keren terug in een eigentijdse update, terwijl denim co-ords en het suède blazer-en-short set zich positioneren als key items van het seizoen. Ontworpen om te mixen, te layeren en te dragen op elk moment van de dag.

“We hebben bewust gespeeld met textuur en functionaliteit, zodat elk item natuurlijk aanvoelt én moeiteloos draagbaar is, de hele dag door.” JOSH V-Design Team

Credits: Hein Gijsbers

Deze collectie staat voor stijl zonder moeite. Voor kleding die niet schreeuwt om aandacht, maar die vanzelf opvalt. Niet perfect. Niet volgens het boekje. Maar precies daardoor chic.

Chic Happens.