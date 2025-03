JOSH V lanceert Summer 2025 collectie

JOSH V's Summer 2025 collectie is een gedurfde viering van vrouwelijke kracht en zelfexpressie. Met een perfecte balans tussen tailoring, speelse silhouetten en statement accessoires daagt deze collectie traditionele modegrenzen uit en nodigt vrouwen uit om hun authentieke stijl te omarmen. Van stoere blazercombinaties tot dromerige zomerjurken – deze collectie viert de veelzijdigheid van vrouwelijkheid door edgy en zachte elementen moeiteloos te combineren.

"We spelen met contrasten tussen mannelijke en vrouwelijke elementen en creëren daarmee looks die zowel krachtig als elegant aanvoelen. Het gaat niet alleen om wat je draagt, maar hoe je het draagt – met zelfvertrouwen en attitude," - Josh Veldhuizen.

De zomercollectie omarmt luchtige, flowy stoffen die beweging en speelsheid brengen.

De blazerblouse met bijpassende broek, uitgevoerd in linnen met stretch, biedt de perfecte balans tussen comfort en stijl. Dankzij de ademende materialen en soepele pasvorm is deze set ideaal voor zomerse dagen waarin elegantie en draagbaarheid samenkomen.

Credits: JOSH V

Een ode aan lila loopt als een romantische rode draad door de collectie – een kleur die moeiteloos een frisse en zachte touch geeft aan elke outfit. Gecombineerd met neutrale tinten zoals ecru en light mink ontstaat een harmonieus palet dat perfect past bij de dromerige bohemian uitstraling van de flowy jurken.

De top met verstelbare strikken is dé eyecatcher van de collectie. Dankzij het innovatieve ontwerp bepaal je zelf hoe hoog of laag je de strikken strikt, waardoor je moeiteloos speelt met styling en silhouet. Dit veelzijdige item voegt een speelse, maar sophisticated touch toe aan je look en laat zich eindeloos combineren – van casual chic tot ultieme elegantie.

Effortless elegance / Edge meets glamour

Wat zou JOSH V zijn zonder die kenmerkende edgy details? Subtiele snake-accessoires – van slangenprint riemen tot statement tassen – geven een stoere maar verfijnde twist aan de vrouwelijke looks. Deze accessoires komen perfect tot hun recht in combinatie met sensuele metallic stoffen, oversized shirts en tailored shorts.

Voor een extra vleugje glamour zorgen jacquard-geweven accenten die vintage-geïnspireerde silhouetten naar een hoger niveau tillen. Klassieke broderie anglaise ontmoet vloeiende gouden stoffen, terwijl de trendkleur bold green een krachtige en moderne dimensie toevoegt aan de collectie.

Credits: JOSH V

Met een nostalgische knipoog naar de jaren '90 en '00 én een moderne benadering van kleur en textuur, viert JOSH V's Summer 2025 collectie de veelzijdigheid van de moderne vrouw. Elk stuk is ontworpen om te inspireren, te empoweren en een gevoel van onbegrensde zelfverzekerdheid uit te stralen – precies wat JOSH V-vrouwen verwachten.

Today v. Tomorrow

In deze summer collectie is 72% van al het katoen, polyester en viscose vervangen voor een duurzamer alternatief. Als er alleen gekeken wordt naar katoen, is 90% vervangen voor een duurzamer alternatief, waarvan 62% via Better Cotton.

De Summer 2025 collectie van JOSH V is in verschillende drops vanaf 6 maart 2025 verkrijgbaar in geselecteerde winkels, JOSH V brandstore en via www.joshv.com.