Jude Bellingham is het gezicht van Louis Vuitton’s Formalwear campagne lente-zomer 2026

Louis Vuitton onthult zijn formele kledingcampagne voor lente-zomer 2026 met ‘Friend of the House’ Jude Bellingham. De veelgeprezen Engelse voetballer heeft een scherp gevoel voor stijl, wat hem tot stijlicoon onder atleten heeft verheven. Dit sluit perfect aan bij Pharrell Williams’ visie op dandyisme en individuele expressie in herenkleding. De campagne presenteert opvallende stukken uit de formele kledingcollectie voor lente-zomer 2026, van tijdloze zakelijke kleding en moderne kleermakerij tot verfijnde avondkleding.

In deze serie foto’s en video’s showt Jude Bellingham pakken geïnspireerd op werkkleding en tijdloze, klassieke silhouetten. De formele herenkledingcollectie voor lente-zomer 2026 zet de traditie van het verfijnen en herinterpreteren van kleermakerij voort. Dit seizoen introduceert een selectie eigentijdse essentials in een marineblauwe patina, naast andere tinten. De collectie is ontworpen met verfijning en ambitie in gedachten en is geschikt voor de moderne heer, of het nu gaat om zaken, vrije tijd of speciale gelegenheden.

Credits: Louis Vuitton

De looks worden geaccentueerd met lederwaren uit de vernieuwde LV Aerogram-lijn. Strakke, zachtere lijnen en ingetogen details zijn te zien in soepel en slijtvast gewaxt generfd kalfsleer. De hoogwaardige kwaliteit van het leer komt tot uiting in de leren banden en afwerkingen, versterkt met matte, ton-sur-ton hardware en stiksels. Vernieuwde stijlen en nieuwe items in de lijn zijn onder andere de Boarding Messengers, de Keepalls 50 en 35 en de Duo Pouch, ontworpen met de moderne, flexibele manier van werken in gedachten.

De campagne belicht de bijzondere details van de collectie en toont de rijke mix van materialen en vakmanschap, trouw aan de dandy-signatuur van het modehuis. Deze stijl en attitude komen terug in zakelijke kleding, reiskleding en gelegenheidskleding, gedragen door een toonbeeld van verfijning, zowel op als naast het veld.

Credits: Louis Vuitton

De formele kledingcampagne voor lente-zomer 2026 van Louis Vuitton debuteert op 14 augustus in Louis Vuitton’s gedrukte media en op digitale platforms. De collectie is verkrijgbaar in de winkels vanaf 28 augustus 2025.

