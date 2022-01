Juffrouw Jansen: Een collectie gemaakt met de natuur als inspiratiebron

Nothing is absolute. Everything changes, everything moves, everything revolves, everything flies and goes away.

-Frida Kahlo

Winter 2022/23: In lifestyle, identiteit en mode zien we een andere benadering!

Regels worden gebroken, grenzen vervagen doordat we ophouden met het traditioneel denken. Factoren als pandemie, klimaatverandering, migratie, technologie, werk-leef balans en geslachtsidentiteit hebben een diepgaand effect op de manier waarop we leven en ons kleden. We verwachten dat alles multifunctioneel en aanpasbaar is. Werk en vrije tijd vermengen zich, seizoenen vervagen, het comfort van je kleden in je vrije tijd willen we elke dag beleven. We willen comfort, representatie en stijl samen in een product of kledingstuk.

Beeld: Juffrouw Jansen FW22. Eigendom van het merk.

De natuur is nog steeds de grote bron van inspiratie, Nature has the most powerful healing effect! Ook de kleuren gaan daarin mee, zijn niet meer seizoensgebonden maar verbonden met onze manier van kleden. Een neutraal kleurenpalet voert de boventoon. Denk aan schakeringen van off white, zwart en blauw tinten, waarbij de focus ligt op de mix met schilderachtige tinten paars, roze, lila en groen. De kleurkaart wordt afgemaakt met de warme kleur caramel.

Het gebruik van hoogwaardige materialen met een voelbare en zichtbare textuur is naast de bestaande kwaliteiten een must. Kleding die je wil voelen, waarbij schoonheid, creativiteit en identiteit tot hun recht komen. Denk hierbij aan cupro, tencel, hoogwaardige jersey crêpes, punta di roma, suedine, vegan leather en knits van viscose en wol blends.

WARM WINTER

In een koude winter mogen warme tinten niet ontbreken, caramel is de belangrijkste kleur in dit thema en maakt het bijzonder in combinatie met donkerblauw, roze en een vleugje lila voor een moderne twist.

NEW BLUE

Deze winter hebben we behoefte aan vernieuwing. De combinatie van verschillende materialen, dessins uitvergroot of juist heel klein en verfijnd. Maak het spannend door ze met en door elkaar te gebruiken.

PURPLE RAIN

Geen kleur zo rijk als paars, het is dit seizoen de volwassen opvolger van kobaltblauw. Purper is van oudsher een keizerlijke kleur, gecombineerd met donkerblauw in een volumineuze bloemenprint geeft dat ultra vrouwelijke, rijke gevoel. Abstract gebruikt in een two-tone dessin, gecombineerd met een streep voor die nieuwe moderne Touch!

GREEN NEUTRALS

Een nieuwe basis; deze winter herdefiniëren we het basispalet door neutraal zwart te combineren met groen en accenten van roze en caramel in prints. Zo ontstaat een nieuwe glow…………… WE LIGHT UP YOUR LIFE!

