K-Way kondigt de lancering aan van een capsulecollectie in samenwerking met Coral Gardeners

K-Way®, het iconische regenkledingmerk, kondigt de lancering aan van een capsulecollectie gewijd aan het behoud van koraalriffen in samenwerking met Coral Gardeners, een non-profitorganisatie die in 2017 werd opgericht in Moorea, een eiland in Frans-Polynesië. Deze speciale collectie is het resultaat van een samenwerking in vier richtingen tussen de ontwerpers van K-Way® en het team van Coral Gardeners, waarmee de driejarige samenwerking die in september 2023 van start ging tussen het merk, dat al bijna zestig jaar bescherming biedt tegen water en wind, en de organisatie onder leiding van CEO Titouan Bernicot, verder wordt geconsolideerd.

Credits: Coral Gardeners x K-Way®

Onder de vele initiatieven die door K-Way® worden gepromoot om de activiteiten van Coral Gardeners te ondersteunen, springt een capsulecollectie eruit, ontworpen om te voldoen aan de praktische en functionele behoeften van "koraaltuiniers". Deze specialisten hebben technische en functionele kleding nodig die is aangepast aan de onvoorspelbare weersomstandigheden van de tropische gebieden waar ze werken, waar plotselinge stortbuien en harde wind aan de orde van de dag zijn.

Credits: Coral Gardeners x K-Way®

De kern van de collectie, die een concrete inzet voor duurzame ontwikkeling laat zien, wordt gevormd door kledingstukken die volledig zijn gemaakt van gerecyclede materialen met een lage impact op het milieu. De collectie omvat een T-shirt, een gilet, de beroemde K-Way® "Le Vrai", shorts, een heuptasje en een hoesje voor je mobiele telefoon. De kleding is verkrijgbaar in een kleurenpalet dat de natuurlijke sfeer en tinten van de oceaan oproept: touwbruin, zwart en laguneblauw. Elk kledingstuk heeft ook een patch die het K-Way® logo combineert met dat van de Coral Gardeners. Het ontwerp en de stoffen zijn ontworpen om waterdichtheid, waterafstotendheid en windbestendigheid te bieden, met technische details zoals getapete naden om volledige bescherming tegen de elementen te garanderen.

Credits: Coral Gardeners x K-Way®

De capsule is vanaf eind augustus verkrijgbaar in de K-Way® winkels en online.

Deze collectie viert een diepe en duurzame band tussen twee entiteiten die verenigd zijn door een passie voor het buitenleven, water en bescherming.

