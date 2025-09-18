K-Way X Soeur: een verfijnde, cityproof collectie

Voor hun derde samenwerking brengen K-Way en Soeur een verfijnde cityproof collectie voor mannen en vrouwen. Met als sterstuk de oversized Pradel Trenchcoat, ideaal om de stad te verkennen. Naast de trenchcoat bestaat de capsule uit subtiele, functionele stuks zoals de Wes gilet, mouwloos en omkeerbaar, de korte Murray jas met een stijlvolle front pocket, de Tuesday tas en de Sienne bucket hat, urban essentials met een twist.

K-Way X Soeur Credits: K-Way

De hele collectie is gemaakt uit 100% gerecycleerd Amiable nylon, licht én duurzaam. Dit materiaal is GRS-gecertificeerd en vervaardigd met een Ripstop-structuur die de duurzaamheid verhoogt. Bovendien vereist het tot 40% minder energie dan conventionele textiel.

Fashion Club 70

K-Way word in de Benelux vertegenwoordigd door toonaangevend agentschap Fashion Club 70.