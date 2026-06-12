Karel Martens werkt samen met Vlisco aan een nieuw textielontwerp

Vlisco, het Nederlandse erfgoedmerk bekend om zijn iconische bedrukte stoffen, werkt samen met de gerenommeerde Nederlandse grafisch ontwerper Karel Martens aan een nieuwe print. De print wordt in juni in een gelimiteerde oplage gelanceerd.

De unieke print van Karel Martens, geïnspireerd door de natuur, weerspiegelt de geest van Vlisco: verkenning, uitwisseling en transformatie. Jarenlang onderzoek resulteert in deze unieke print in de kenmerkende stijl van Martens, waarin dynamische vormen en verzadigde kleuren een abstracte bloemencompositie vormen. Van dichtbij leest het ontwerp als een raster van kleurblokken, maar van een afstand ontstaat een bloemvorm, opgebouwd door herhaling, fragmentatie en dynamisch kleurgebruik.

Credits: Vlisco

Het ontwerp, gecentreerd rond Vlisco's seizoenthema 'The Algorithm of Nature', brengt schijnbaar tegengestelde krachten samen: organische vorm en systematische logica. Het resultaat is iets gedurfds en toch intuïtiefs. Het textiel, gedrukt op honderd procent premium kwaliteit katoen en geproduceerd in beperkte oplage, bevindt zich tussen functionele stof en een verzamelbaar designobject.

Het project, gestart in 2017, is het resultaat van bijna tien jaar experimenteren tussen Martens en het Vlisco-ontwerpteam. Tijdens dit proces ontwikkelt Martens een algoritme dat een bloem deconstrueert tot essentiële visuele elementen en dit vertaalt naar een taal die geschikt is voor waxprint. Het uiteindelijke ontwerp, getiteld W1939 (een verwijzing naar het geboortejaar van Martens), weerspiegelt een gedeelde benadering van creëren: het combineren van kleur, vorm en tijd om onverwachte resultaten te laten ontstaan. Hoewel hun disciplines verschillen, zijn zowel Martens als Vlisco geworteld in proces, structuur en de bereidheid om te experimenteren.

De limited-edition print is online verkrijgbaar.