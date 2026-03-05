Karl Lagerfeld presenteert de nieuwe brillencollectie voor lente-zomer 2026

KARL LAGERFELD presenteert zijn nieuwe brillencollectie voor lente-zomer 2026, 'From Paris with Love', met voor het tweede seizoen op rij cultureel icoon Paris Hilton in de hoofdrol.

Credits: Karl Lagerfeld

Met haar kenmerkende zelfvertrouwen, passend bij de tijdloze esthetiek van het modehuis, vertegenwoordigt Paris een moderne muze die glamour en attitude combineert. De brillencollectie van dit seizoen bestaat uit eigentijdse monturen met strakke lijnen en modieuze silhouetten, die de kernwaarden en de onmiskenbare verfijning van het merk weerspiegelen. Klassieke vormen krijgen een update met moderne details, een verfijnd kleurenpalet en zorgvuldig geselecteerde materialen. Dit resulteert in een collectie die helderheid, elegantie en functionaliteit voor dagelijks gebruik in balans brengt.

De nieuwe KARL LAGERFELD brillencollectie voor dames en heren is verkrijgbaar in de KARL LAGERFELD-boetieks en online op KARL.COM. Daarnaast is de collectie te vinden bij premium opticiens en gespecialiseerde verkooppunten wereldwijd.

