Karl Lagerfeld presenteert de nieuwe brillencollectie voor lente-zomer 2026
bezig met laden...
Automatische vertaling
KARL LAGERFELD presenteert zijn nieuwe brillencollectie voor lente-zomer 2026, 'From Paris with Love', met voor het tweede seizoen op rij cultureel icoon Paris Hilton in de hoofdrol.
Met haar kenmerkende zelfvertrouwen, passend bij de tijdloze esthetiek van het modehuis, vertegenwoordigt Paris een moderne muze die glamour en attitude combineert. De brillencollectie van dit seizoen bestaat uit eigentijdse monturen met strakke lijnen en modieuze silhouetten, die de kernwaarden en de onmiskenbare verfijning van het merk weerspiegelen. Klassieke vormen krijgen een update met moderne details, een verfijnd kleurenpalet en zorgvuldig geselecteerde materialen. Dit resulteert in een collectie die helderheid, elegantie en functionaliteit voor dagelijks gebruik in balans brengt.
De nieuwe KARL LAGERFELD brillencollectie voor dames en heren is verkrijgbaar in de KARL LAGERFELD-boetieks en online op KARL.COM. Daarnaast is de collectie te vinden bij premium opticiens en gespecialiseerde verkooppunten wereldwijd.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.