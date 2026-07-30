Karl Lagerfeld vertaalt de grootste FW26-trends naar een moderne city wardrobe

Dit najaar draait om krachtige tailoring, rijke texturen en tijdloze silhouetten, met een duidelijke voorkeur voor kwaliteit boven trends. Modehuis Karl Lagerfeld, met wereldwijd hoofdkantoor in Amsterdam, speelt daarop in met een FW26-collectie die alpine invloeden vertaalt naar een eigentijdse, stedelijke garderobe.

Karl Lagerfeld womenswear FW26

Monochrome tinten van zwart, wit, grijs en warm beige vormen de basis van de collectie. Faux fur, fluweel en zachte wolkwaliteiten zorgen voor extra diepte en contrast.

Tailoring blijft het vertrekpunt. Oversized blazers, scherpe schouders, wijde pantalons en een perfect gesneden jumpsuit zorgen voor een krachtige, vrouwelijke look. Ook iconische klassiekers krijgen een moderne update: het witte hemd, een essentieel onderdeel van het Karl-DNA, wordt opnieuw geïnterpreteerd met een asymmetrisch silhouet, geïnspireerd op de staarten van een smoking.

Credits: KARL LAGERFELD

Faux fur blijft een van de sleutelmaterialen van het seizoen. Een lange mantel met een uitgesproken taille en oversized accessoires zet meteen de toon voor een wintergarderobe waarin volume en elegantie hand in hand gaan. Voor de avond kiest Karl Lagerfeld voor veelzijdigheid, met luxueuze materialen zoals pailletten, taft en fluweel die glamour brengen zonder aan moderniteit in te boeten.

Credits: KARL LAGERFELD

Tassencollectie FW26

De collectie wordt afgewerkt met de architecturale K/Autograph-tassen, die de strakke lijnen van de ready-to-wear onderstrepen.

Credits: KARL LAGERFELD

Karl Lagerfeld menswear FW26

Ook de mannencollectie omarmt de verschuiving naar een meer ingetogen vorm van luxe. Streetwear maakt er steeds meer plaats voor modern maatwerk: double-breasted mantels, cropped jackets en strakke pakken met krachtige schouders geven klassieke tailoring een hedendaagse update. Het resultaat is een garderobe die perfect aansluit bij de grootste menswear-trend van FW26: minder statement, meer precisie.