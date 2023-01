Katja Schuurman & Floris van Bommel: Winter 2023

Een nieuw seizoen voor Katja Schuurman en Floris van Bommel en dat betekent ook direct een nieuwe shoot en dus trip. Ditmaal waren de pijlen gericht op Tbilisi, maar daar hing het zonnetje bij aankomst achter een dikke laag grijze wolken, dus reden Katja en Floris de Kaukasus in op zoek naar blauwe lucht. Vlakbij de Russische grens in het dorpje Qazbegi brak de hemel open. Daar, hoog in de Georgische bergen, showt het schoenenduo Katja’s nieuwe wintercollectie. Katja en Floris poseren voor een klein barretje in het bergdorp, in een wijds landschap met een rode James Bond-achtige radarantenne en voor een grote, in het zonlicht badende, bergwand. Aan het einde van de dag was iedereen opgelucht dat, dankzij de roadtrip in de ochtend, het sombere weer van Tbilisi verslagen was. Floris was vooral heel tevreden met zijn woordgrapje over dat hij daar in de Kaukasus opeens heel veel zin kreeg in een "kouwe cassis."

Floris van Bommel x Katja collectie

Sneaker: De sneaker is uitgevoerd in een combinatie van warme herfsttinten. Op de zijkant en de hiel heeft het suède een fijne lizardprint. De zool is uitgevoerd in een beige tint met witte accenten. Het metallic leer van de tong geeft de schoen een mooi klein glimmertje. De inlegzool is voorzien van een wedge die de hiel 3cm extra verhoogd. Op de tong is een cognac kleurig rubberen label met het ‘Floris van Bommel x Katja’ logo aangebracht. Deze sneaker is in nog 2 andere kleurstellingen verkrijgbaar.

Beeld: Floris van Bommel x Katja Schuurman FW23 collectie. Eigendom van het merk.

Pump: Het groene suède van deze Mary Jane Pump is voorzien van een fijne lizard reliëfdruk. De vrouwelijke welvingen van de hak sluiten mooi aan op de rondingen van de zool en schoen. Het wreefbandje is afgewerkt met een goudkleurige gesp en een onzichtbaar elastiekje voor extra draagcomfort. De inlegzool is aan de onderkant voorzien van een zacht laagje foam. Op de hiel is een metalen stud in de vorm van een hartje aangebracht met daarop de ‘K’ van Katja. Deze pump is in twee kleuren verkrijgbaar.

Beeld: Floris van Bommel x Katja Schuurman FW23 collectie. Eigendom van het merk.

Boot: Deze boot is gemaakt van licht gewassen avancorpo leer. Avancorpo is een sportieve, wat stoerdere, leersoort die mooi past bij dit winterse laarsje. Het laarsje is helemaal gevoerd met fijne grijze lamsvacht. Achter op de hiel is een metalen stud in de vorm van een hartje aangebracht met daarop de ‘K’ van Katja. De gum kleurige profielzool is gedecoreerd met kleine, in het rubber gesmolten, kleuraccenten. De boot heeft een vetersluiting, maar is aan de binnenkant ook voorzien van een ritssluiting zodat de boot supersnel aan- en uit te trekken is en is verkrijgbaar in twee kleuren.

Beeld: Floris van Bommel x Katja Schuurman FW23 collectie. Eigendom van het merk.