KAWS sluit zich aan bij UNIQLO als eerste Artist In Residence

Internationale kledingretailer UNIQLO heeft vandaag aangekondigd dat KAWS, de hedendaagse kunstenaar die bekendstaat om zijn kenmerkende kunststijl die de popcultuur ondermijnt, zich bij UNIQLO heeft aangesloten als eerste Artist In Residence. In deze nieuwe rol zal KAWS initiatieven binnen de UNIQLO-filosofie van Art For All versterken door middel van kunstevenementen in UNIQLO-winkels wereldwijd en samen met de verschillende museumpartners van het merk. Als Artist in Residence zal KAWS ook een rol spelen in de ontwikkeling van toekomstige LifeWear-producten, waarvan de eerste collectie in herfst/winter 2025 verschijnt.

"Ik ben erg blij dat ik deze volgende stap kan zetten met mijn jarenlange partner UNIQLO om de eerste Artist In Residence van het merk te worden. In deze rol hoop ik de kunstgemeenschap en internationale creatievelingen aan te spreken om de volgende generatie UNIQLO-partners te cureren", aldus KAWS over zijn nieuwe aanstelling. "Ik kijk ernaar uit om te werken aan spannende nieuwe soorten LifeWear."

"In onze voortdurend veranderende wereld is kunst belangrijker dan ooit als uiting van onze menselijkheid. KAWS heeft de traditionele grenzen van de kunstwereld doorbroken, net als UNIQLO in haar pogingen om de kledingindustrie te herdefiniëren via LifeWear", aldus John C. Jay, President of Global Creative van Fast Retailing. "Als onze Artist In Residence zal KAWS UNIQLO helpen om de wereldwijde waardering en deelname aan kunst en creativiteit voor iedereen te vergroten."

Artist In Residence

UNIQLO heeft een lange geschiedenis van samenwerkingen met diverse kunstenaars, ontwerpers en andere creatievelingen die vooroplopen in de culturele sector. De Artist In Residence-functie is een veelzijdige functie die nieuwe samenwerkingspartners introduceert, nieuwe creatieve concepten voorstelt, actief deelneemt aan toekomstige UT Grand Prix-wedstrijden en samen met UNIQLO Global Brand-ambassadeurs deelneemt aan evenementen.

Als eerste Artist In Residence zal KAWS zich inzetten om de LifeWear-filosofie van Art For All te versterken, samen met UNIQLO-museumpartners en via evenementen in UNIQLO Global Flagship Stores wereldwijd. KAWS zal ook een rol spelen in de ontwikkeling van toekomstige LifeWear-producten buiten de UT (UNIQLO T-shirt), waarvan de eerste collectie in herfst/winter 2025 verschijnt.

UNIQLO en KAWS Collecties