Keeping it loose: Levi's lanceert nieuwe campagne met Rosé en Shai Gilgeous-Alexander

Het Amerikaanse denimmerk Levi's lanceert een nieuwe campagne: 'Keep it Loose'. De campagne heeft popster Rosé en de huidige NBA MVP Shai Gilgeous-Alexander in de hoofdrol, zo meldt het merk in een persbericht. De campagne draait om 'Loose Prep', een trend binnen de herfst/winter 2026-collectie van het merk. Deze trend geeft preppy klassiekers een nieuwe invulling met wijdere silhouetten en relaxte proporties.

Rosé en Gilgeous-Alexander hebben de Loose Prep-items zelf gestyled. Volgens het merk combineren zijn looks de 501 Loose en Baggy Barrel met een MA-1 bomberjack en een Authentic PO hoodie. Haar outfits bevatten de Loose Taper en Loose Boot, gecombineerd met een selectie van gelaagde en geknoopte Loose Prep-tops.

Beeld: Levi's

De wereldwijde campagne omvat campagnefilms, foto's en activaties in de flagshipstores van het merk. Rosé en Gilgeous-Alexander verschijnen beiden in films van 30 en 15 seconden, met 'You Gots to Chill' van het hiphopduo EPMD als soundtrack. De campagne is analoog gefotografeerd door de Britse fotograaf en regisseur Mel Bles. De cinematografie is van João de Botelho en het setontwerp van Spencer Vrooman.

De campagne is sinds 3 augustus wereldwijd live op de socialmediakanalen van het merk, online, in de Levi's-app en in de Levi's-winkels.