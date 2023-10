Het Kindermodemerk Little Indians zal worden voorgezet met nieuwe collecties, speelgoed, servies en meer basis items. November Holding BV de eigenaar van het merk en de beeldrechten heeft de rechten overgedragen aan haar dochteronderneming November Retail BV die de voorraden heeft overgenomen. Sinds 1 oktober is de website weer live en vanaf 1 november zal er ook weer aan winkels verkocht gaan worden.

Geschiedenis Little Indians

Credits: Little Indians

In 2014 is Little Indians opgericht, de eigenaresse miste stijlvolle en eigenzinnige kleding voor haar twee jongens. Met Little Indians wilde ze een wereld creëren voor de kleintjes die past bij de lifestyle van de moderne moeder. De Little Indians producten worden onder 100 % fair trade omstandigheden geproduceerd. Het merk werd in meer dan 50 landen verkocht.