Kindermode die uitnodigt om te spelen: 10 jaar Dutch Dream Denim

DUTCH DREAM DENIM bestaat al 10 Jaar. Wij zijn succesvol geworden, doordat het spelende kind bij ons altijd centraal staat.

Dat is ook weer terug te zien bij onze Winter 2023/24 collectie: die bestaat o.a uit jeans en joggingbroeken met DUBBELE laag stof op de KNIEËN, cargo broeken, rokken etc. De collectie biedt een comfortabele pasvorm en erg praktisch, zodat de kinderen zorgeloos kunnen blijven spelen.

Credits: DUTCH DREAM DENIM

Naast onze praktische elementen in de collectie vinden wij het ook belangrijk dat de we modieus en vernieuwende collecties op de markt zetten. Voor dit seizoen hebben we voor de jongens "DUTCH DREAM DENIM TECH" uitgebracht: dit zijn joggingpakken die gemaakt zijn van TECH stof en futuristische naden/look. Voor de meiden hebben we broeken van glitterstof in 3 verschillende kleuren: goud, zilver en roze en dit blijken nu al onze bestsellers te zijn.

Verdere ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld onze duurzame collectie waar "less water washing" en biologisch katoen wordt gebruikt. Het is belangrijk om nu en zeker ook voor later ervoor te zorgen dat onze kinderen kunnen blijven genieten van deze wereld en natuur.

Credits: DUTCH DREAM DENIM