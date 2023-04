Kings Of Indigo brengt zijn eigen unieke stijl in de wereld van denim

Geïnspireerd door het minimalisme en de hoge kwaliteit van het Japanse denim ambacht, en het erfgoed van de Amerikaanse blue jeans, brengt het Kings Of Indigo design team zijn eigen unieke stijl in de wereld van denim. Kings Of Indigo werd in 2011 opgericht in Amsterdam en ging in december 2022 opnieuw van start. Ze leiden de industrie al een decennium lang tot verandering.

Herfst/Winter 23 Denim collectie

De herfst/winter 2023 collectie bevat seizoensgebonden stijlen en een steeds groeiende reeks Kings Of Indigo klassiekers, stukken die een leven lang meegaan. De seizoenscollectie bestaat uit gerecyclede materialen, natuurlijke niet-geverfde denim en een reeks stijlen van gekookt wol. Bij Kings Of Indigo zijn hun jeans productiefabrieken zich volledig bewust van hun impact en doen grote inspanningen om alle middelen efficiënt te gebruiken. Dit is waarom hun jeansproductie fabrieken zelfs regenwater opvangen en opslaan in sifons voor hergebruik in de productie. Zij hebben het tot hun missie gemaakt om het water- en energieverbruik zo laag mogelijk te houden en deze bronnen op de meest milieuvriendelijke manier te verkrijgen; door middel van vernieuwing.

Duurzaamheid

Kings Of Indigo's denim is veganistisch, met uitzondering van de stijlen die gemaakt zijn van gerecycled wol. Ze hebben in de voorhoede gestaan van enkele grote duurzame innovaties. Van waterloos wassen tot gerecyclede stoffen en biologisch afbreekbaar stretch denim. Duurzaamheid is een populaire claim, maar echt duurzaam zijn vereist een allesomvattende aanpak. Het is geen reeks tactieken, het is een gemoedstoestand. Ze willen consumenten aanmoedigen om met passie kleding te kopen, om bewust te kiezen voor items van hoge kwaliteit die er goed uitzien en fijn aanvoelen. De favorieten uit je kast die een leven lang meegaan. Samen zorgt Kings Of Indigo voor verandering. 'Doing It Right' is hun belofte om goed te doen voor de planeet en degenen met wie ze die delen. Dat betekent: geen mensen of dieren schade, en elk kledingstuk gemaakt met een geweten.

