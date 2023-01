KL- The Label lanceert eerste kledingcollectie tijdens De Mode Fabriek

Op 22 en 23 januari 2023 komt de fashion industrie weer samen tijdens De Mode Fabriek. KL-THE LABEL van Katherina Loretta is ook aanwezig bij het grootste fashion trade event van de Benelux in Amsterdam. Hier presenteert de ontwerpster haar nieuwe kledingcollectie voor de herfst/ winter 2023. KL-THE LABEL is te vinden bij standnummer B-226, Hal 1. De collectie bestaat uit vrouwelijke en bohemien chique winterstukken met onderscheidende eigen ontwerpen. De volledige collectie is met de hand gemaakt.

Katherina Loretta is een Nederlands shawl merk, opgericht in 2005 door Katherina Loretta, geboren en opgegroeid in Amsterdam. Katherina Loretta: “Als kind ontdekte ik al snel mijn passie voor mode, design en kunst. Ik ontwikkelde een unieke eigen stijl, die culturen en onderscheidende ontwerpen combineert.” Katherina Loretta heeft als ontwerpster voor meerdere grote modemerken gewerkt en als stylist werkte zij voor verschillende internationale muziekartiesten. Haar grote passie voor mode en uitgesproken prints heeft geresulteerd in een uitgebreide kledingcollectie KL-THE LABEL.

De AW-2023 KL-THE LABEL collectie

De herfst-/wintercollectie brengt kleur en rijke patronen met zich mee. De pakken bestaan uit warme tinten met een eigen design voering met bijpassende shawl, welke ook weer gecombineerd kunnen worden met het veelzijdige aanbod aan blouses, gilets, jackets & maxi jurken. Alle prints worden ontworpen in Nederland door Katherina Loretta. De collectie wordt met de hand gemaakt door een familiebedrijf in Turkije, met wie Katherina Loretta al vele jaren samenwerkt.

De shawl collectie wordt verkocht in meer dan 500 winkels en in 19 landen.