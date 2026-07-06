Klaar voor de start: Nimbl en Nike lanceren gelimiteerde Étoile-wielercollectie

Wielermerk Nimbl en het Amerikaanse sportkledingmerk Nike lanceren 'Étoile', een gelimiteerde capsulecollectie van wielerschoenen en -kleding. Dit blijkt uit een persbericht. De collectie is op 2 juli onthuld in de Velodrom-winkel in Barcelona, samen met Team Visma | Lease a Bike, ter gelegenheid van de start van de Tour de France in de stad.

Volgens de merken is de samenwerking hun eerste gezamenlijke stap buiten schoenen. Nimbl levert sinds 2023 raceschoenen en sinds 2025 racekleding aan Team Visma | Lease a Bike, terwijl Nike de renners en staf voorziet van kleding voor naast de fiets. De lancering volgt op een gelimiteerde wielerschoen die de twee uitbrachten tijdens de Giro d'Italia om het Grand Tour-succes van renner Jonas Vingegaard te vieren.

Beeld: Nimbl

De merken geven aan dat de Étoile-collectie het Italiaanse, handgemaakte wielervakmanschap van Nimbl combineert met het design en de prestatie-innovatie van Nike. Nimbl is onderdeel van Pon.Bike, een van 's werelds grootste fietsgroepen. Pon.Bike is op zijn beurt onderdeel van het Nederlandse familiebedrijf Pon Holdings, net als Lease a Bike en Cervélo, het fietsmerk van Team Visma | Lease a Bike.

Beeld: Nimbl

“Dit partnerschap is gebouwd op de gedeelde overtuiging dat aandacht voor detail beslissend is in de racerij,” aldus Poppo Hofsteenge, die de samenwerking tussen Nimbl en Nike leidt voor Pon.Bike. Kieran Ronan, die de samenwerking voor Nike leidt, zegt dat de connectie een gedeelde focus op prestaties weerspiegelt. Het is ook een kans om de toekomst van de wielersport vorm te geven.

De gelimiteerde Nimbl x Nike-collectie is wereldwijd verkrijgbaar voor atleten. De verkoop verloopt via een geselecteerd netwerk van onafhankelijke fietsenwinkels en online.

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