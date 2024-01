Klaar voor een nieuw seizoen met A Beautiful Story: Collectie Dare

In maart 2024 komt sieradenmerk A Beautiful Story (BCorp) met de spring/summer-collectie voor 2024: Dare to be you. Met edelstenen die samen staan voor zelfexpressie, kracht en verbondenheid. Elk sieraad uit deze collectie is een dagelijks geheugensteuntje om jezelf te zijn en uitdagingen aan te gaan. En je maakt de wereld meteen ook wat mooier. Want voor elk sieraard van A Beautiful Story - met de hand gemaakt in India en Nepal – krijgt de maker een leefbaar loon plus. Want daarmee kun je niet alleen basisbehoeftes betalen, maar ook sparen voor later.

Anderen inspireren

“De naam voor de collectie Dare to be you is natuurlijk een bewuste keuze”, vertelt Cathelijne Lania oprichter van A Beautiful Story. “Jezelf aankijken en volledig accepteren. Het klinkt makkelijker dan het is. Het vraagt moed om dat te doen. Als je echt jezelf durft te zijn, kun je voor jezelf en je principes opkomen én anderen inspireren dat ook te doen.”

De edelstenen in deze nieuwe collectie helpen je daarbij. Rozenkwarts, de roze steen van de liefde, maakt je zachter: voor jezelf en voor de mensen die je tegenkomt. Met zachtgroene aventurijn ga je op avontuur en volg je je eigen pad. De energieke, rode carneool laat alles stromen: je voelt dat je leeft. Met de witte maansteen begin je helemaal opnieuw.

Credits: A Beautiful Story

Een leefbaar loon plus

Het Nederlandse merk A Beautiful Story is in 2006 opgericht om, vanuit gelijkwaardigheid en co-creatie, werkgelegenheid te creëren in Nepal en India. 88% van de vrouwen die voor het sieradenmerk werken, verdienen een leefbaar loon plus. Daardoor hebben ze geld voor basisbehoeftes als een huis, kleding, voeding, schoon drinkwater en toegang tot zorg. En is er ook financiële ruimte voor goed onderwijs en een spaarpot voor later. Cathelijne: “Onze missie gaat veel verder dan sieraden: iedereen heeft recht op het mooiste verhaal van haar leven. Die mooie verhalen delen we. Met elke aankoop draag je bij aan een positieve verandering in de wereld.”

De collectie Dare to be you is vanaf maart verkrijgbaar in de officiële webshop van A Beautiful Story en bij geselecteerde winkels.