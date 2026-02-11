Klaar voor het nieuwe seizoen met NIKKIE

Dit voorjaar staat bij NIKKIE volledig in het teken van kleur, elegantie en vrouwelijkheid. Van zachte pastels tot krachtige silhouetten: deze collectie laat zien hoe veelzijdig en onweerstaanbaar mode dit seizoen kan zijn.

De kleur van het seizoen is blauw en dat zien we ook duidelijk terug in de NIKKIE collectie. Van frisse pasteltinten tot krachtige denimkleuren: blauw is overal. En dat is geen verrassing, want deze tijdloze tint verscheen al volop op de catwalks. Blauw past perfect bij het voorjaar en laat zich moeiteloos combineren. Ga voor chic door het te stylen met bruin, of kies voor een krachtige look door het te combineren met rood. Bij NIKKIE zijn we nu al verliefd op deze kleur en geloof ons: ook jij wilt blauw deze lente in jouw garderobe hebben.

SS26. Credits: NIKKIE

Een andere trend die dit seizoen niet mag ontbreken, zijn statement silhouetten. Met unieke vormen en opvallende details geef je iedere outfit direct een upgrade. Denk aan getailleerde blazerjurken, sculpturale lijnen of blouses met balloon sleeves. Combineer deze eyecatchers met minimalistische accessoires en geef je look in één keer een flinke dosis attitude.

Credits: NIKKIE

Tot slot zien we ook romantische invloeden terug in de collectie. Zachte stoffen, lichte structuren en een vrouwelijke uitstraling maken dit thema onweerstaanbaar. Soft Sensation draait om elegantie met een zachte touch. Perfect voor dagen waarop je je stijlvol wilt voelen zonder in te leveren op comfort. Door te spelen met materialen en subtiele vormen creëer je moeiteloos een look die zowel overdag als ’s avonds werkt.

Laat je inspireren door de nieuwe NIKKIE collectie en bouw een garderobe waarmee je dit voorjaar klaar bent voor elke gelegenheid. Van een casual city stroll tot een girls night out: ontdek jouw favoriete NIKKIE looks en geef jouw voorjaar een stijlvolle upgrade.