KLABU x On: Samen in beweging om jaarlijks nieuwe sportclubhuizen te realiseren in vluchtelingenkampen

On en KLABU bundelen krachten in een meerjarige samenwerking om sport mogelijk te maken in vluchtelingenkampen.

Sportmerk On en sportclub KLABU kondigen met trots een meerjarige samenwerking aan. On’s sociale impact programma Right To Run en KLABU, dat sportclubhuizen opzet in vluchtelingenkampen, bundelen hiermee hun krachten. Gezamenlijk streven zij ernaar sport en beweging wereldwijd toegankelijk te maken voor mensen op de vlucht om hen op weg te helpen naar een betere toekomst.

De samenwerking ondersteunt de missie van KLABU om sportclubhuizen op te zetten in vluchtelingenkampen en steden - plekken waar mensen kunnen sporten, samenkomen en zich weer deel van een gemeenschap kunnen voelen. Deze multifunctionele clubhuizen fungeren als sportbibliotheken, trainingscentra en sociale hubs, uitgerust met onder meer televisie voor sportwedstrijden, muziek, Wi-Fi en een veilige ruimte om verbinding en hoop te ervaren.

“On gelooft in de kracht van beweging om de menselijke spirit te versterken,” zegt Sahra Kaboli-Nejad, Head of Social Impact bij On. “De samenwerking van Right To Run met KLABU weerspiegelt onze toewijding om beweging om te zetten in sociale verandering en blijvende impact. Na onze eerste betrokkenheid bij het Kalobeyei-clubhuis van KLABU in Kenia in 2023, hebben we in 2024 het partnerschap formeel gemaakt – met als doel om jaarlijks een nieuw KLABU-clubhuis te openen.”

Met deze samenwerking willen KLABU en On samen een verschil maken door nieuwe clubhuizen op te zetten, sportspullen beschikbaar te stellen, bewustzijn te vergroten over drempels op het gebied van beweging en krachtige verhalen over vluchtelingensporters te vertellen. De gemeenschap staat centraal in elke stap. Dit zorgt voor duurzame veranderingen en stelt mensen in staat om, soms voor het eerst, soms opnieuw, hun eigen kracht en veerkracht te ontdekken door beweging.

On draagt substantieel bij aan de ontwikkeling van KLABU-clubhuizen via financiële ondersteuning, donaties in natura en meer dan 1.000 sportartikelen voor de sportbibliotheken. Specifieke bijdragen gaan naar locaties als M’bera (Mauritanië) en Commewijne (Suriname). Daarnaast stimuleert On actieve betrokkenheid van haar teamleden via vrijwilligerswerk en educatieve programma’s. Transparantie staat centraal: On zal regelmatig updates delen over de impact van het partnerschap en de besteding van fondsen.

“De samenwerking met On heeft de impact van KLABU aanzienlijk vergroot," zegt Jan van Hövell, oprichter van KLABU. “Het hele On-team is ongelooflijk betrokken en werkt nauw met ons en met vluchtelingen wereldwijd samen om de kracht van sport en beweging mogelijk te maken. Dit is pas het begin. We kijken uit naar wat de toekomst brengt.”