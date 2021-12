Klarna’s pop-up winkel gaat digitaal dankzij QR-codes en een livestream shopping event

Bij de winkel op Utrecht Centraal kun je via QR-codes in de etalages shoppen bij acht topmerken en inspiratie opdoen tijdens een live shopping event

Amsterdam 21 december 2021 - Klarna, de wereldwijd toonaangevende dienstverlener op het gebied van bankieren, betalingen en shoppingdiensten, heeft de begin december geopende pop-up winkel op Utrecht Centraal omgetoverd tot een QR-etalage waar reizigers terechtkunnen voor inspiratie voor de feestdagen. Klarna lanceert daarnaast morgen een live shopping event in samenwerking met Utrechtse influencers Tara en Larissa Verbon. Tijdens het online event worden volop tips en inspiratie gegeven voor de feestdagen. De pop-up winkel, die nu een digitale focus heeft gekregen, is aanwezig op Utrecht Centraal tot 3 januari 2022.

Beeld: Klarna

Op 10 december opende celebrity drag Queen Miss Envy Peru feestelijk de pop up in Utrecht centraal. In de pop-up winkel van Klarna bij spoor 18 op Utrecht Centraal delen acht topmerken - H&M, Scotch & Soda, Omoda, JOSH V, Hunkemöller, Philips, Rivièra Maison & Parfumerie.nl - tijdelijk één dak. Na het aankondigen van de maatregelen is de shop direct omgebouwd tot een plek waar vanaf buiten al veel inspiratie opgedaan wordt. Reizigers kunnen door middel van het scannen van QR-codes in de etalage een exclusieve selectie van producten en geschenken kunnen openen in de Klarna app. Deze kunnen ze vervolgens rechtstreeks toevoegen aan hun online wensenlijst in de app en direct bestellen.

Reizigers en voorbijgangers kunnen - onder het mom ‘smoooth shoppen voor de feestdagen’ - de nodige inspiratie en cadeautips voor de feestdagen nu direct online vinden en bestellen.

Beeld: Klarna

Live shopping event met local influencers

Om shoppers van nog meer inspiratie voor de feestdagen te voorzien, organiseert Klarna woensdag 22 december om 20:00 uur een livestream shopping event via haar eigen Instagramaccount in samenwerking met influencers Tara en Larissa Verbon van Endless Weekend. Tijdens de livestream delen de Utrechtse zusjes tips en inspiratie voor het shoppen van de laatste cadeaus voor de feestdagen. Daarnaast geven ze bijzondere prijzen weg.

Uit een eerder onderzoek van Klarna bleek dat shoppen via livestreams steeds populairder is bij een jonger publiek. Meer dan de helft van Gen Z (53%) en de Millennials (57%) zeggen geïnteresseerd te zijn in het bekijken van livestream shopping-evenementen, waarbij merken producten presenteren en promoten en via digitale platforms contact maken met het publiek*.

*Gebaseerd op een enquête onder 1.000 Nederlandse consumenten tussen 18 en 66 jaar, uitgevoerd door onderzoeksbureau Dynata.