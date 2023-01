Kledinglabel G-maxx introduceert samenwerking met Froukje de Both: Froukje’s Favorites

G-maxx introduceert met trots het nieuwe gezicht van de najaarscollectie voor 2023: Froukje de Both. Met programma’s als Eigen Huis en Tuin en haar deelname aan het nieuwe seizoen van Wie Is De Mol op haar CV, heeft Froukje al een mooie carrière opgebouwd in de Nederlandse televisie. Daarnaast is Froukje ook lifecoach en staat zij voor het goed voelen in je look. Dit maakt G-maxx en Froukje een goede match.

De nieuwe collectie van G-maxx is, net als Froukje, veelzijdig en kleurrijk. Van denim looks en statement suits tot items in tweed of satijn; voor een sophisticated look ben je aan het juiste adres.

De collectie van G-maxx met Froukje’s Favorites is te zien tijdens de aanstaande editie van Modefabriek op 22 en 23 januari. De collectie is vanaf juli 2023 beschikbaar in partner stores van G-maxx en haar eigen online webshop.

Beeld: G-maxx

Over G-maxx

G-maxx is een Nederlands dameskledingmerk dat in 2015 is opgericht. Met zes collecties per jaar hult G-maxx de hedendaagse vrouw in elegante en stijlvolle outfits met eigentijdse prints en kleuren. G-maxx staat bekend om haar fijne pasvormen en terugkerende travelkwaliteit. Deze fijne en comfortabele stof wordt elk seizoen uitgebracht in kleuren vertaald uit de laatste trends en verrassende creatieve prints.