Kledingmerk Bruut komt met een nieuwe Comfort Club collectie: The Forest Pack

Bruut is sinds vorig jaar begonnen met de seasonal drops van de Comfort Club. Met het motto ‘divided by none, loved by all’ gedrukt op alle kledingstukken laten ze zien dat gelijkwaardigheid en diversiteit voorop staat bij het merk. Bruut Comfort Club is ontworpen om je comfortabel in je kleding te voelen en dat dan ook nog eens bij elke gelegenheid te kunnen dragen.

De nieuwe collectie heeft de naam The Forest Pack gekregen. The Forest Pack bestaat uit 4 kleuren: Moss (groen), Cream (crème), Red Clay (rood) en Mocha (bruin). Moss is geïnspireerd op alle groene kleuren in het bos. Zoals bomen en planten, maar bovenal mos. Cream is geïnspireerd op kalksteen en zand. Red Clay is geïnspireerd op rood klei uit bepaalde delen van de wereld. Mocha is geïnspireerd op de bruine kleur van bepaalde bladeren, boomstronken en stenen.

De eerste collectie van Bruut Comfort Club bestond uit joggers, hoodies, crewnecks, en shorts. Later voegden ze daar t-shirts aan toe. Nu hebben we gelezen dat er deze drop iets extra’s aan toegevoegd is. Nieuw in The Forest Pack zijn mutsen en sokken in matchende kleuren!

Wil je in de toekomst op de hoogte worden gehouden van nieuwe Comfort Club releases, hou dan de social kanalen van Bruut in de gaten.

Team Up Bruut en Filling Pieces

Bruut en Filling Pieces zijn al jaren met elkaar verbonden, de sneakers van Filling Pieces worden verkocht bij Bruut online en in de shop. Nu zijn Filling Pieces en Bruut tot een te gekke Team Up gekomen in de vorm van een smu (special made unit). En daar zijn twee hele dikke schoenen uit voort gekomen. Wat deze sneakers nou zo speciaal maakt is dat ze zijn gebaseerd op de nieuwste Comfort Club Collectie genaamd The Forest Pack. Dus de kleuren van deze smu komen voort uit kleuren uit bossen over de hele wereld.

De nieuwste collectie van Bruut Comfort Club is nu te verkrijgen. Dus kijk snel op bruut.nl