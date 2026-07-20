Kleur breekt door: Pieces herziet de back-to-work garderobe

Het Deense modemerk Pieces heeft ‚From Her POV' gelanceerd, een najaarscampagne die de klassieke back-to-work garderobe herziet met kleur, volume en gelaagdheid, volgens een persbericht. De campagne bestaat uit vijf looks die zijn geselecteerd door de Belgische contentcreator Farah Rehman en is opgebouwd rond combineerbaarheid.

Waar de voorbije seizoenen leunden op stille luxe en een uitgedund kleurenpalet, kiest Pieces voor herfst/winter 2026 naar eigen zeggen de andere richting. De workwear-esthetiek keert terug, maar in lossere vorm: wijde broeken, bovenstukken met bijpassende accessoires en oversized jasjes. De sjaal wordt als statement naar voren geschoven, en de co-ord wordt gepresenteerd als één silhouet van twee stukken die ook los te dragen zijn.

Credits: Pieces

De collectie heeft een gedempte basis in olijf, chocoladebruin, zwart en grijs denim, waar telkens één kleur doorheen breekt. Een mohairachtige ruitsjaal in kobalt, framboos en limoen combineert het merk met een zwarte scuba-bomber en een olijfgroene parachutebroek, terwijl een gestreepte breisjaal hetzelfde doet bij een co-ord in leerlook. Die co-ord verschijnt in twee versies: als rok en jasje in leerlook, of als knitwear met bijpassende sjaal.

Credits: Pieces

Credits: Pieces

Het silhouet is breed onderaan en compacter bovenaan, met wide legs en barrel jeans onder verkorte bombers. Suède en leren crossbodytassen in donkerbruin en zwart houden de accessoires sober, terwijl bagcharms voor kleuraccenten zorgen. Voor de campagne werkte Pieces samen met Farah Rehman, die zelf vijf looks uit de collectie koos.

De collectie is vanaf eind augustus verkrijgbaar bij geselecteerde Pieces-verkooppunten en online.