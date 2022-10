Knit-ted’s faux leather fits

Faux leather by Knit-ted

Het iconisch faux leather van Knit-ted heeft alle optische kenmerken van echt leer door de matte finish en stevige kwaliteit. De stretchy stof zorgt ervoor dat de verschillende modellen broeken zeer comfortabel zijn. Je kunt de broeken zelfs op 30°C wassen in de wasmachine. Niet voor niets een van de best-selling kwaliteiten van Knit-ted. Het Nederlandse kledingmerk brengt meerdere modellen broeken als core collectie. Find your faux leather fit!

Amber pants / The Skinny

Ieder moet op z’n minst een paar Amber broeken in de kast hebben hangen. Maak kennis met de perfecte faux leather broek. Het iconische Amber model is mid-rise en slim fit. De broek heeft een sportieve, maar vrouwelijke look dat absoluut met alles mooi combineert. De elastische tailleband draagt bij aan ultiem draaggemak.

Knit-ted, Amber black

Francis pants / The Paperbag

Een tweede kenmerkende faux leather broek van Knit-ted is de Francis broek. Deze high-rise, tapered 100% faux leather broek bevat zijzakken met ritsen en een gerimpelde tailleband. De broek kan worden gedragen met de same-fabric ceintuur, of vervangen worden door een andere riem om een totaal andere look te creëren.

Colette pants / The Track

Colette is een flatterende, casual en veelzijdige broek uitgewerkt als trackpants model. Net zo comfortabel als trackpants door het flexibele faux leather en elastische band met drawstrings. Het model heeft zijzakken, is high-rise en heeft een gerimpelde tailleband.

Knit-ted, Colette Choco

Naomi pants / The Wide Leg

De Naomi broek is een van de meest on-trend faux leather broeken dit seizoen. Dit mid-rise, straight leg model bevat riemlussen en fraaie details. De broek is naadloos te transformeren van kantoor look naar weekend uniform.

Knit-ted, Naomi black

Afke pants / The Flared

De flared Afke broek is ontworpen om mid- tot high waist te dragen. De elastische tailleband zorgt telkens weer voor een perfecte fit. Deze broek is perfect op de dagen dat je geen jeans wilt dragen maar toch stijlvol voor de dag wilt komen.

Alois shorts / The Shorts

De Alois shorts zijn uitgewerkt in de lightweight, boterzachte versie van Knit-ted’s faux leather voor een extra relaxte fit. De elastische tailleband zonder ritsen of knoopjes doen denken aan paperbag shorts.