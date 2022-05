Knit-ted – Wear now, wear later and have forever

Duurzaamheid is complex. Knit-ted wil niet greenwashen of claimen dat het merk 100% sustainable is. Daarnaast zijn zij van mening dat een kledingmerk nooit 100% sustainable kan zijn. Wel doet Knit-ted haar uiterste best om zo duurzaam en bewust mogelijk te werk te gaan. Respect voor de planeet, dieren en mensen zit diepgeworteld in de kernwaarden. Het merk is kritisch ten opzichte van de productieprocessen, productieketen en de materialen waarmee wordt gewerkt. De kleding wordt geproduceerd met integriteit en de hoogste kwaliteit van de producten wordt gehandhaafd. Meer inzicht geven in de verantwoordelijkheid richting dieren, slow fashion en productieketen staat centraal.

Respect voor dieren

Al het dierlijk haar dat wordt gebruikt voor de kleding komt van bronnen die de hoogst mogelijke kwaliteitseisen stellen. De stoffen dragen certificaten die zich richten op het welzijn van de dieren. De certificaten garanderen dat het wol, mohair en alpaca komt van boerderijen met een vooruitstrevende benadering en een holistisch respect voor het welzijn van hun schapen (RWS), geiten (RMS) en/of alpaca’s (RAS). Daarnaast gebruikt Knit-ted altijd mulesing-vrij schaapswol en geen leer in de collecties.

Beeld: Knit-ted, eigendom van het merk.

“Wear now, wear later and have forever”

Bij het ontwerpen van de collecties focust Knit-ted niet op trends, maar op items die je gedurende verschillende seizoenen, jaar na jaar wilt blijven dragen. Elk item is ontworpen en ontwikkeld met als doel om lang mee te gaan. De favorieten, zoals de vegan leather Amber broek of de 100% katoenen Lies blouse, worden elk seizoen geherintroduceerd in nieuwe kleuren en/of materialen. Zo sluit elk item naadloos aan op items uit de voorgaande collecties. Op die manier worden klanten geholpen om een duurzame garderobe op te bouwen.

Certificaten

Knit-ted wil de impact van de productie op mens en natuur zo laag mogelijk houden. Zo veel mogelijk 100% pure stoffen worden gebruikt zoals merinowol, linnen, viscose, tencel en katoen. De stof-en garenfabrikanten waarmee Knit-ted werkt zijn marktleiders op het gebied van innovatie in duurzame kwaliteiten. De stoffen zijn getest op schadelijke substanties en het gebruik van chemische middelen wordt beperkt tot het minimum. Het OEKO-TEX label garandeert dat de stoffen aan de hoogste veiligheidseisen voldoen. De fabrikanten zijn gesitueerd in Portugal, Litouwen en China en werken in overeenstemming met BSCI, WRAP en/of SEDEX keurmerken. Deze certificeringen dragen zorg voor goede werkomstandigheden, respect voor medewerkers en een duurzame uitvoering van werkzaamheden.

Beeld: Knit-ted, eigendom van het merk.

Doelstellingen

Het merk wil groeien op het gebied van duurzame en bewuste productie. Daarom heeft Knit-ted onder andere ten doel gesteld om vóór 2025 het gebruik van eco-friendly stoffen en garens van 70% naar 90% te verhogen en dat de verpakking 100% duurzaam moet zijn. Samen met elkaar verantwoordelijke keuzes maken staat centraal!