Kom in de lentesfeer met Primark

De lente brengt een nieuw gevoel van frisheid, en dat zie je ook terug in The Edit, de premium damescollectie van Primark. Deze collectie draait rond tijdloze basics, elegante klassiekers en veelzijdige stukken die perfect passen in een capsulegarderobe voor het tussenseizoen. De ontwerpen combineren eenvoudige luxe met comfort en draagbaarheid, zodat je outfits kan creëren die zowel stijlvol als praktisch zijn. Het idee achter deze collectie is simpel: kledingstukken die je moeiteloos kan combineren en die seizoen na seizoen relevant blijven.

Statement Pieces

Een van de opvallende items van deze lente is de korte jas met opgestikte zakken. Deze beige jas heeft een minimalistisch ontwerp zonder knopen en straalt een rustige, elegante stijl uit. Dankzij de eenvoudige snit en de praktische opgestikte zakken is het een ideaal kledingstuk voor het tussenseizoen. De jas laat zich gemakkelijk combineren met verschillende outfits en geeft elke look een moderne en verfijnde uitstraling, of je hem nu draagt met een jeans, een jurk of een nette broek.

Credits: Primark

Lentegevoel tot in je loungewear

Naast dagkleding speelt comfort ook een belangrijke rol in deze collectie, en dat zien we terug in de satijnen pyjama’s. Deze sets combineren elegantie met ontspanning en voelen dankzij de gladde, lichte stof bijzonder zacht aan op de huid. De pyjama’s komen vaak in lichte en frisse kleuren, zoals pastelroze, crème, lichtgeel of zachtblauw, tinten die perfect aansluiten bij de sfeer van de lente. Net zoals de natuur opnieuw tot leven komt met zachte kleuren en bloemen, brengen deze pyjama’s een gevoel van rust en vernieuwing in je avondroutine. Ze zijn ideaal om stijlvol te ontspannen na een lange dag en geven je loungewear een frisse, lenteachtige uitstraling.

Credits: Primark

Accessoires voor een lentelook

Accessoires spelen ook dit seizoen een belangrijke rol in de mode, vooral in warme aardetinten en natuurlijke materialen die perfect passen bij de frisse sfeer van de lente. Een bruine suède riem is een tijdloos detail dat je outfit meteen meer karakter geeft en gemakkelijk combineert met jeans, jurken of lichte broeken. De donkerbruine suède schoudertas zorgt voor een elegante en praktische finishing touch en past bij bijna elke lente-outfit. Ze combineren stijl en comfort en zijn ideaal voor zonnige lentedagen. Samen geven deze accessoires elke outfit een warme, moderne en moeiteloos stijlvolle uitstraling.