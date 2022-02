Koningin Máxima bezoekt by-bar

‘‘een kroon op ons werk’’

Afgelopen week bracht koningin Máxima een bezoek aan het hoofdkantoor van by-bar in Breda. Barbara: ‘‘Wat waren wij trots, dit is echt een kroon op ons werk om haar te mogen ontvangen’’.

Als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap sprak de koningin op uitnodiging van de gemeente Breda met verschillende MKB-ondernemers. Ze hadden het over de impact van de coronacrisis op hun bedrijf en visie op de toekomst. Barbara: ‘‘Nadat we van de eerste corona shock bekomen waren hebben we ons vooral bezig gehouden met het in stand houden van de hele keten waarin we ons bevinden. Dit lukte ons met name door de langdurige relaties die we in de afgelopen 10 jaar met elkaar hebben opgebouwd en door continu met elkaar te blijven communiceren.

Beeld: Koningin Máxima en Barbara Brenninkmeijer, Stadsfotograaf Breda.

Nog steeds zijn er nieuwe uitdagingen, maar het heeft ons zeker ook doen beseffen dat we ons heel gelukkig mogen prijzen met de bestaande relaties en het vermogen om samen te bouwen aan een duurzamere toekomst’’. Voordat ze om tafel ging kreeg koningin Maxima eerst een rondleiding door het kantoor en atelier van by-bar.

Beeld: Koningin Máxima, Stadsfotograaf Breda.

Na afloop had by-bar een mooi cadeau klaar staan voor koningin Máxima en haar dochters. ‘‘Toen we hoorden dat ze zou komen, dachten we direct aan die jurk. Die staat haar zeker prachtig. Nu hopen we natuurlijk dat ze deze jurk ook gaat dragen’’.

by-bar is in 2008 gestart met de verkoop van oorbellen, maar inmiddels is het label uitgegroeid tot een volledig op elkaar afgestemde collectie van kleding, tassen en sieraden. Het merk wordt momenteel verkocht in Nederland, België en Duitsland bij multibrand stores en online via de eigen webshop. by-bar heeft twee eigen brandstores, in Maastricht en Gent.