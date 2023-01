Koude winters vragen om een warme jas

Bij Tumble 'N Dry vind je voor ieder seizoen een passende jas. Of je nu op zoek bent naar een zachte teddy jas, gave parka, handige regenjas of juist een stoere jas met eigenzinnige print; bij Tumble slaag je voor iedere leeftijd. Daarnaast zijn de jassen van Tumble ook nog eens een verantwoorde keuze en pre-order is vanaf nu ook mogelijk!

De jassen collectie van Tumble ’N Dry is zo veelzijdig, dat er voor ieder kind wel een passende jas te vinden is voor jongens en meisjes tot 14 jaar. In mooie winterse kleuren of met eigenzinnige prints. Tumble ’N Dry heeft ook voor volgend jaar weer een te gekke collectie aan diverse winterjassen ontwikkeld voor stoere jongens en meiden.

The Great Outdoors

De 2023 winterjassen van Tumble ’N Dry zijn ontworpen met ‘avontuur, buiten spelen en actief bezig zijn’ in het achterhoofd. Het merk wil de fantasie van kinderen blijven prikkelen en zorgen dat zij samen de wereld kunnen ontdekken. Volgend jaar winter komt Tumble ’N Dry met color blocking, effen kleuren en opvallende, eigenzinnige allover prints. De kleuren die centraal staan voor deze jassencollectie zijn: verschillende blauw- en groentinten, army green en oud roze. Voor de meiden zijn er jassen met bloemenprints in alle kleuren van de regenboog en voor de jongens een stoere allover landkaart print.

Beeld: Tumble ’N Dry

Too Cool for School

Voor de dagen waarop het wat warmer is, heeft Tumble ’N Dry ook een mooie collectie zogenaamde tussenjassen ontwikkeld. Korte bomber jackets voor jongens en meiden met een college look en feel. De traditionele baseball jackets, maar dan in een eigenzinnige stijl met sportieve patches, strepen en contrasterende kleuren. Deze jassen zijn er in verschillende groentinten, blauw en oud roze. In de jassen van Tumble ’N Dry zijn jongens en meiden too cool for school!

Beeld: Tumble ’N Dry

The Way They Play

Meer dan de helft van de jassen die Tumble ’N Dry produceert, is (deels) gemaakt van gerecycled polyester (70%) én heeft een duurzamere padding gemaakt van DuPont™-Sorona® of gerecycled polyester padding (Global Recycle Standard (GRS)) (60%).

Het gebruik van Dupont Sorona padding in jassen is een zorgvuldige en duurzame keuze die Tumble ’N Dry maakt. De productie van de vezels waar de padding van gemaakt is, is afkomstig van hernieuwbare plantaardige grondstoffen, verbruikt weinig energie en geeft minder broeikasgassen af dan de productie van soortgelijke vezels. De DuPont™-Sorona®-vezels zijn bijzonder licht en ademend. Ze zijn gemakkelijk te wassen en drogen zeer snel. Zo maakt Tumble ‘N Dry lekkere warme jassen die lichtgewicht aanvoelen.