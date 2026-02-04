La Dolce Vita met Lola Casademunt

SS26 LOLA CASADEMUNT

Voor het nieuwe seizoen van Lola Casademunt reizen we af naar Italië, de Amalfikust en het bruisende eiland Capri. Een plek waar de Middellandse Zee en kleurrijke kustplaatsen samenkomen en de perfecte inspiratie vormen.

Credits: Lola Casademunt

Lichte jasjes, verfijnd geborduurde blouses, lange soepelvallende jurken, relaxed fit broeken en midi-rokken krijgen een nieuwe interpretatie met prints die de tijdloze schoonheid van Amalfi, Positano en Sorrento oproepen. Bloemenmotieven en warmgekleurde strepen worden gecombineerd met monochrome items die de levendige kleuren van de steden weerspiegelen. Ook animal print maakt zijn comeback, dit keer onder de naam Gattopardo, samen met denim en tinten rood, roze en zwart.

Credits: Lola Casademunt

LOLA CASADEMUNT'S GATTOPARDO

Het kleurenpalet vangt de sfeer van idyllische kustbestemmingen, met warme aardetinten, diep zeeblauw en koraalaccenten, in balans gebracht door neutraal beige, wit en zwart. Geïnspireerd door La Dolce Vita weerspiegelt de Lola Casademunt SS26-collectie de ontspannen luxe van het mediterrane leven, tot leven gebracht door een eclectische, maximalistische mix van prints en kleuren.