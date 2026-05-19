Versace onthult de La Vacanza 2026-campagne, Versace Obsessed. Een krachtige dialoog tussen heden en verleden, als eerbetoon aan de onnavolgbare impact van haar beeldvorming.

De beelden, gefotografeerd door Steven Meisel, vangen de onmiskenbare kracht van Versace in een tijdloze dialoog. De campagne bestaat uit een reeks intieme slaapkamervignetten. Hierin komen nieuwe gezichten samen met iconen die de unieke kracht van het modehuis belichamen.

Credits: Versace

Een nieuwe generatie ontmoet degenen die verankerd zijn in de geschiedenis van het modehuis, omringd door campagnes die een onuitwisbare stempel op de cultuur hebben gedrukt. De slaapkamermuren zijn beplakt met iconische supermodellen, op uitscheursels van advertenties gefotografeerd door Steven Meisel tussen 1993 en 2004. Dit is een onmiskenbaar bewijs van Versace's blijvende invloed en een getuigenis van een beeldtaal die verlangen blijft opwekken.

Credits: Versace

Het is een dialoog die wordt weerspiegeld in de La Vacanza-collectie, zelf een gesprek met het verleden, met verwijzingen naar en herinterpretaties van het archief van het modehuis. Een botsing van couture en streetstyle, met kenmerkende iconen: denim overhemden, bedrukte zijde, levendige tailoring en zwart leer tegen goud. De onmiskenbare kenmerken van Versace.

Credits: Versace

Versace Obsessed herovert het rijke erfgoed van het verleden en bevestigt haar nalatenschap door de onvergetelijke, onbeschaamde lens van het heden.