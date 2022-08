LAB - LESS AND BETTER, een 100% Belgische collectie

De Belgische collectie LAB - LESS AND BETTER bestaat uit chino's, bermuda's en jeans in "never out of stock"-kleuren, zodat ze het hele seizoen door steeds beschikbaar zijn.

Het product is eenvoudig, basic en doeltreffend, met precies de juiste slanke pasvorm om het perfect modieus te maken. Geen te veel of onnodige details. De LAB-modellen kunnen in alle omstandigheden gedragen worden: stijlvol op kantoor, trendy 's avonds, cool in het weekend.

Bovendien zijn ze gemaakt van organisch stretchkatoen en ecologisch verantwoord (GOTS- en OEKOTEX-certificaten), wat in deze tijden van klimaatverandering zeker een pluspunt is.

LAB - LESS AND BETTER

Maar het voordeel van werken met LAB houdt daar niet op:

Het is een 100% Belgische collectie met een groot contactgemak en nabijheid.

Er is geen minimumbudget of minimumafnamehoeveelheid.

Er is altijd voorraad bij LAB, dus winkels zijn niet verplicht om te veel in één keer te bestellen.

Winkels kunnen het hele jaar door bijbestellen.

Ruilen is mogelijk als een kleur niet geschikt is.

En last but not least, de winkel geniet een mooie winstmarge van 3!

Kortom, LAB is echt een risicovrij merk!

Sterker nog, de filosofie van Stephen Grunberg, de oprichter van het merk, is gebaseerd op al deze punten: 'We laten nooit een klant ontevreden achter; we doen er alles aan om dicht bij onze klanten te blijven en deze relatie in stand te houden die tegenwoordig zo kostbaar is, en die misschien nog wel belangrijker is dan een paar jaar geleden toen alles gemakkelijker was.

Bij LAB wordt er dus alles aan gedaan om "hand in hand" met de klant te werken.

Het merk is nog volop in ontwikkeling en is op zoek naar vertegenwoordigingen of zelfstandige agenten.

LAB - LESS AND BETTER

Interesse?

Voor een eerste contact of een afspraak om de verschillende modellen van de collectie te bekijken en de prachtige kleuren te ontdekken die worden aangeboden, is niets eenvoudiger, neem gewoon contact op met Stephen Grunberg zelf die u dit alles met plezier zal voorstellen.

stephen@lessandbetter.shop +32 486 948 950 www.lessandbetter.shop