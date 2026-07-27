Lacoste speelt in op tenniscore-trend voor lente/zomer 2026-collectie

Het Franse modemerk Lacoste bouwt zijn lente/zomer 2026-collectie rond tenniscore. Dit is een trend waarbij een op tennis geïnspireerde stijl zich verplaatst van sportkleding naar alledaagse mode. De collectie is geïnspireerd op de codes van vintage tennisclubs en klassieke sportkleding, met een verwijzing naar de erfenis van oprichter en voormalig tenniskampioen René Lacoste.

De collectie omvat gestructureerde poloshirts, plooirokken en gelaagde items in wit en andere klassieke tennisclubkleuren, naast sweatshirts in polostijl. Volgens Lacoste zijn deze stukken ontworpen voor sport, reizen en dagelijks gebruik.

Beeld: Lacoste

Een tweede deel van de collectie richt zich op colourblocking, met een verwijzing naar vintage sportuniformen door combinaties van diepgroen, marineblauw en gestreepte details. Dit omvat jacks met rits en gelaagde bovenkleding in colourblocking-ontwerpen.

Lacoste plaatst de collectie binnen een bredere verschuiving waarbij sport, mode en lifestyle steeds meer overlappen. Daarnaast wordt tennis steeds zichtbaarder binnen de luxemode in het algemeen.