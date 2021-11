Laimböck Handschoenen: Quality - Equals - Timeless

Een wereld van erfgoed, vakmanschap en inspiratie. Een passie die vele klanten de hoogste kwaliteit lederen handschoenen biedt sinds 1831.

Het is puur vakmanschap dat we graag introduceren en u daarmee inspireren om voor onze handschoenen te kiezen. We zijn gepassioneerd door aandacht te hebben voor alleen de beste handschoenen voor dames en heren in de juiste kwaliteit.

Laimböck is verheugd u de collectie op onze website te kunnen aanbieden. De collectie is zorgvuldig samengesteld met speciale aandacht voor het opnieuw uitvinden en uitbreiden van zowel onze basis- en modemodellen voor zowel dames als heren, aangepast aan de nieuwste trends en kleuren.

Wij streven er niet alleen naar om u te inspireren met onze website maar hopen ook een informerende rol te bieden. Het maken van leren dames en heren handschoenen is onze passie en erfgoed en we delen deze expertise graag met u. Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de collectie nauwkeurig is samengesteld op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau.

Laimböck is de leren handschoenenspecialist bij uitstek. Omdat leer een natuurlijk product is, heeft het zijn eigen unieke variaties, nuances van kleur en markeringen. Dit heeft tot gevolg dat elk paar zijn eigen individuele kenmerken en natuurlijke schoonheid heeft.

Het produceren van handschoenen vereist een zorgvuldig productieproces en gespecialiseerd vakmanschap. Elk paar Laimböck handschoenen is uniek en met zorg vervaardigd.

Laimböck is bekend om de doorlopende basiscollectie met modellen en ontwerpen die al vele jaren kwaliteit hebben bewezen. Basismodellen kunnen dan ook altijd worden aangevuld in ontbrekende kleuren en maten.