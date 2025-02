Lancering GateSix - De nieuwe standaard in luxe reiskoffer

Na maanden van ontwikkeling, testen en verfijning introduceert GateSix met trots de eerste luxe aluminium reiskoffer – ontworpen voor de moderne reiziger die geen concessies doet op het gebied van stijl, kwaliteit en functionaliteit.

Credits: GateSix

GateSix staat voor premium materialen, innovatief design en ultieme duurzaamheid. De 100% aluminium koffer is gebouwd om de zwaarste reisomstandigheden te weerstaan en biedt tegelijkertijd een tijdloze, elegante uitstraling. Daarnaast is er een exclusieve accessoirecollectie ontwikkeld, bestaande uit een luxe toilettas, paspoorthouder en naamtag – essentiële reisitems voor wie stijl en functionaliteit wil combineren.

Credits: GateSix

Over GateSix & de oprichters

GateSix is opgericht door Nicolaas (Niek) Koedam en Frans, twee ondernemers met een passie voor reizen en design.

Niek is geen onbekende in de modewereld; als oprichter van het succesvolle modemerk NØLSON, heeft hij een sterk merk opgebouwd met tijdloze, kwalitatieve herenkleding. Zijn werk brengt hem regelmatig naar Azië, waar hij productontwikkeling en productieprocessen overziet, terwijl hij in zijn vrije tijd de rest van de wereld verkent.

Credits: GateSix

Tijdens zijn vele reizen merkte Niek dat er behoefte was aan een reiskoffer die zowel duurzaam als elegant was—een koffer die moeiteloos mee kan op een zakenreis naar Shanghai of een weekendtrip naar Mallorca. Samen met Frans zette hij deze visie om in realiteit: GateSix was geboren.