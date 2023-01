Le Chic: FW23 collectie zorgt voor een ‘extra touch of magic’

Fuzzy Cable knit, lekkere Faux Fur giletjes, zachte sweats. Deze cosy kwaliteiten zorgen voor een warme winter ‘23. De luxe stoffen worden gecombineerd met chique parel accessoires, glitter-linnens en shiny tules om er óók tijdens de koude dagen Magisch & Chic uit te zien. De rijke tinten: pearled ivory, light cappuccino en champagne geven een eigentijds beeld.

Beeld: Le Chic, kids collectie FW23, eigendom van het merk.

De collectie is feestelijk. Zoals je van Le Chic gewend bent. De collectie is helder gecoördineerd, heeft duidelijke kleurthema’s en heeft natuurlijk een hoge kwaliteitsstandaard. Met luxe details, speciale vormen en unieke artworks zorgt Le Chic voor outfits die een ‘extra touch of magic’ hebben! Altijd. Overal. Voor elke prinses.

Beeld: Le Chic, kids collectie FW23, eigendom van het merk.