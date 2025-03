Lee Cooper: Onze blauwe denim is groen

Op zaterdag 22 maart is het Wereldwaterdag. Een dag waarop Lee Cooper extra bewust is van het belang van water en van de problemen eromheen.

In een wereld waarin er een groot tekort heerst aan proper water, vindt Lee Cooper het belangrijk om te streven naar zero water waste.

Denim en duurzaamheid, het lijkt bijna een onmogelijke match. Vooral wanneer je bedenkt dat een gemiddeld jeansmerk duizenden liters water gebruikt voor de productie van slechts 1 broek.

Credits: Lee Cooper

Dankzij vooruitstrevende technieken zoals ozonbehandeling en nanotechnologie heeft Lee Cooper - in samenwerking met productiepartner Demco - de afgelopen jaren het waterverbruik drastisch verminderd. Lee Cooper heeft anno 2025 nog amper 2 liter water per jeans nodig. En er is meer goed nieuws, want vandaag kan het merk trots melden dat 85% van het water dat gebruikt wordt gerecycleerd afvalwater is.

Het doel? Tegen 2030 geen énkele druppel water nog verloren laten gaan.

LEE COOPER - DOING MORE WITH LESS

Credits: Lee Cooper

Lee Cooper maakt denim met minder water, minder energie en minder chemicaliën én dus met meer liefde voor onze planeet. Hun blauwe denim is dus eigenlijk groen.