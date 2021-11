Legend Bags & Belts, complementing you

Accessoires maken jouw kledingstijl compleet. Met de collecties van Legend doe je dit niet alleen modebewust, maar kies je ook voor een merk wat haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om duurzaamheid. En, écht leer is duurzaam. Bij Legend ontwerpen en produceren wij authentiek kwalitatieve riemen en tassen voor vrouwen van vandaag. Dagelijks zijn wij actief met eigentijdse designs waarmee we niet alleen inspelen op de hedendaagse trends, maar zelf ook de toon zetten met nieuwe ontwerpen, innovaties en producten. Dit doen wij in-house, en voor wat onze riemen betreft gebruikmakend van onze eigen fabriek in Marokko. Hierdoor zijn wij flexibel, onafhankelijk en zeer stabiel. Het maakt Legend tot één van de meest toonaangevende merken in de markt.

Bij Legend kijken we vooruit. Dit doen we in ons gehele design proces, maar ook op het gebied van duurzaamheid. Wij doen er alles aan om onze ecologische voetprint zoveel mogelijk te minimaliseren. Het leer dat wij gebruiken is afkomstig van runderen en alleen van bedrijven die zijn aangesloten bij de Leather Working Group (LWG), een instituut dat zich richt op het verminderen van de negatieve milieu impact van leerproductie.

Onze dierenhuiden zijn afkomstig van het afval van de vleesindustrie en zijn afbreekbaar. Om van deze huiden een verwerkbaar materiaal te maken, dienen ze te worden gelooid. Ons doel is om om dit in de toekomst zoveel mogelijk plantaardig en zonder chemicaliën te laten gebeuren. De gespen die wij gebruiken zijn nikkelvrij, met als voordeel dat ze vriendelijk zijn voor jouw huid, niet afgeven en niet verkleuren. Bij het dragen van een riem van Legend hoef je dus niet bang te zijn voor uitslag of andere huidklachten.

Een Legend product kun je tot in lengte van jaren gebruiken en wordt in veel gevallen alleen nog maar mooier. Dat maakt Legend dus oprecht duurzaam en legendarisch.